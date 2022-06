Cabal y Farah: así les fue en la primera presentación de Wimbledon 2022

Los tenistas colombianos Juan Sebastián Cabal y Robert Farah, este jueves 30 de junio, tuvieron su primera presentación en Wimbledon, mostrando un juego con poco errores y mucha concentración.

La dupla campeona de este Grand Slam en 2019, quieren mejorar sus presentaciones en esta temporada ya que han quedado a las puertas de la gloria en Montercarlo y Madrid. Asimismo, quedaron eliminados en primera ronda en Roland Garros.

Los colombianos en el primer juego de esta nueva edición de Wimbledon, lo disputaron contra la dupla de franceses Adrian Mannarino y Ugo Humbert. Cabal y Farah en el primer set comenzaron a imponer condiciones al ganar 6-4.

Asimismo, en el segundo set fue igual de complicado para los colombianos. Sin embargo, los tenistas ganadores del Abierto de Australia en 2019, mostraron una concentración, con golpes profundos no dejaban irse a sus rivales en el marcador, dándole trámite al partido.

Los cafeteros desequilibraron y quebraron el break para ponerse 4-3 por encima de la pareja de francesa. No obstante, a los colombianos les costó un poco cerrar la segunda manga pero terminaron llevándose el set con otro 6-4.

De igual manera, el tercer set fue favorable para Farah y Cabal, ya que desde muy temprano quebraron el break con la concentración y confianza por ir arriba en el partido, les fue más fácil extenuar a Mannarino y Humbert.

Juan Sebastián se le vio muy certero con los saques, mientras que a Robert Farah le fue más fácil contrarrestar a sus rivales desde la malla a pesar de la constante resistencia de los franceses.

La dupla colombiana se quedó con la primera ronda del torneo sobre hierba, teniendo como objetivo quedar campeones de este Grand Slam, ante los recientes fracasos de la temporada.

Daniel Galán a tercera ronda de Wimbledon

Daniel Galán respondió a la confianza con una victoria, el pasado martes, que lo instaló en segunda para enfrentar al español Roberto Bautista Agut, número 19 del mundo.

Galán clasificó venciendo al alemán Dominik Koepfer con parciales de 6-4, 7-5 y 7-6, que demuestran las buenas sensaciones que acumuló en los días previos a saltar sobre el césped de la catedral del tenis. Los dos últimos sets le costaron más de lo esperado, sin embargo, la victoria en tres sets lo fortalecieron para afrontar un reto más grande ante la tercera raqueta española en competencia, detrás de Rafael Nadal y Carlos Alcaraz.

El partido tenía que haberse disputado en la mañana de este 30 de junio, pero, justo antes de partir hacia la cancha 3, el colombiano recibió la notificación de que su rival no se presentaría al salir positivo en una prueba de covid-19, realizada en la previa al inicio de la jornada. Tal como lo estipula la organización, el jugador contagiado no se puede presentar y será descalificado inmediatamente para que pueda entrar en aislamiento.

Bautista confirmó minutos después la noticia a través de su cuenta de Twitter, lamentando la situación que lo aleja de las posibilidades de pelear por una hipotética final en el All England Club. “Hoy he notificado a Wimbledon mi baja. He dado positivo en covid-19″, escribió el español de 34 años que venía de vencer cómodamente al húngaro Attila Balázs, con parciales de 6-1, 6-0 y 6-3.

“Afortunadamente, los síntomas no son muy graves, pero creo que es la mejor decisión. Gracias por vuestro apoyo. Espero volver pronto”, remató el nacido en Castellón de la Plana.

Por ahora Galán tendrá que verse la cara con el estadounidense Brandon Nakashima al vencer al alemán Denis Shapovalov con sets de 2-6, 6-4, 1-6, 6-7(6). Galán quiere convertirse en el primer colombiano en pasar a unos cuartos de final de Wimbledon en forma individual. No obstante, no será nada fácil.