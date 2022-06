A Daniel Galán le sonríe la suerte: pasó otra ronda de Wimbledon sin jugar

Este jueves 30 de mayo inició con noticias positivas para Colombia en la disputa de Wimbledon, el tercer grand slam del año, en el que Camila Osorio se despidió prematuramente por una lesión en la primera ronda, pero Daniel Galán respondió a la confianza con una victoria, el pasado martes, que lo instaló en segunda para enfrentar al español Roberto Bautista Agut, número 19 del mundo.

Galán clasificó venciendo al alemán Dominik Koepfer con parciales de 6-4, 7-5 y 7-6, que demuestran las buenas sensaciones que acumuló en los días previos a saltar sobre el césped de la catedral del tenis. Los dos últimos sets le costaron más de lo esperado, sin embargo, la victoria en tres sets lo fortalecieron para afrontar un reto más grande ante la tercera raqueta española en competencia, detrás de Rafael Nadal y Carlos Alcaraz.

El partido tenía que haberse disputado en la mañana de este 30 de junio, pero, justo antes de partir hacia la cancha 3, el colombiano recibió la notificación de que su rival no se presentaría al salir positivo en una prueba de covid-19, realizada en la previa al inicio de la jornada. Tal como lo estipula la organización, el jugador contagiado no se puede presentar y será descalificado inmediatamente para que pueda entrar en aislamiento.

Bautista confirmó minutos después la noticia a través de su cuenta de Twitter, lamentando la situación que lo aleja de las posibilidades de pelear por una hipotética final en el All England Club. “Hoy he notificado a Wimbledon mi baja. He dado positivo en covid-19″, escribió el español de 34 años que venía de vencer cómodamente al húngaro Attila Balázs, con parciales de 6-1, 6-0 y 6-3.

“Afortunadamente, los síntomas no son muy graves, pero creo que es la mejor decisión. Gracias por vuestro apoyo. Espero volver pronto”, remató el nacido en Castellón de la Plana.

De esta manera, Galán se instala entre los mejores 32 tenistas que siguen en carrera por el preciado título en Londres, junto a otros tenistas de renombre que ya avanzaron de ronda esta semana como Novak Djokovic, Janik Sinner, John Isner, Carlos Alcaraz y Taylor Fritz, entre otros.

Su rival se conocerá un poco más tarde este mismo jueves del partido que disputen el canadiense Denis Shapovalov, actual número 16 del mundo, contra el estadounidense Brandon Nakashima, en el segundo turno de la cancha 12.

La principal ventaja a favor del colombiano es que tendrá muchos más días de descanso, además de no haber desgastado las piernas en un juego que seguramente hubiera sido intenso de principio a fin. La preparación ahora se debe intensificar al haber igualado su mejor resultado histórico en un grand slam, que hasta ahora había sido la tercera ronda de Roland Garros en la edición del año 2020, cuando fue eliminado por Djokovic.

Además de Galán, las ilusiones del país en esta edición de Wimbledon se pondrán a prueba con el debut de Juan Sebastián Cabal y Robert Farah ante la dupla francesa conformada por Adrian Mannarino y Ugo Humbert. El Colombian Power es favorito a avanzar en el cuadro principal, pero deben luchar contra los fantasmas que los han atormentado a lo largo de la presente temporada.

Cabe recordar que Cabal y Farah ya saben lo que es ser campeones en la catedral, un logro más que memorable conseguido en 2019. Es por eso que para ellos representa una ocasión especial en la que será de vital importancia lograr esa compenetración y contundencia que no han tenido como característica este año.

Wimbledon sigue su recorrido para Colombia con buenas noticias a la espera de lo que suceda en el desenlace de una semana de intensa competencia.