Ni las lesiones impedirán que Mariana Pajón represente a Colombia en los Juegos Bolivarianos

“Estaba en unas rondas de Copa Mundo en Holanda, y en los entrenamientos se me deslizó la rueda delantera en uno de los peraltes y me golpeé bastante fuerte. Tuve una contusión cerebral y un poco de golpes. Eso me está afectando para volver a montar, pues me dañé los ligamentos de los dedos y eso me impide tener agarre. Estoy con la mejor terapia para volver pronto y poder correr esos Juegos Bolivarianos”, dijo Mariana Pajón a SEMANA TV.

Pues aunque se esforzó por recuperarse al 100 %, a la bicicrosista no le alcanzó para estar a la plenitud de sus condiciones tras la lesión en uno de sus dedos de la mano derecha.

La triple medallista olímpica ya está en Valledupar para buscar desde el viernes 1 de julio, que arrancan las pruebas en BMX, su octava medalla Bolivariana.

“Tendrá que correr con un brace en su mano derecha para que le ayude a soportar la competencia”, escribió Miguel Pajón, hermano y mánager de la deportista.

Su lesión en definitiva es en los tendones y ligamentos de su pulgar derecho. Aun así recibió el alta médica.

“Todos están muy atentos de mi recuperación; los médicos del Comité, el fisioterapeuta y el entrenador han estado día a día acompañándome. Yo sigo entrenando con una mano, pero sigo entrenando. Nuestra carrera es el 1 de julio, tendré hasta este día para probar. Me estoy apoyando en un brazo especial para poder coger el manubrio. Mi ortopedista me tiene mucha fe y yo sé que si él me dice que voy a poder, pues lo haré. Me dolerá, pero para mí es un orgullo representar al país y quiero hacerlo, así me duela”, dijo en entrevista con este medio de comunicación.

Después de los bolivarianos, Mariana tiene planeado correr el campeonato nacional, que es una carrera UCI y da puntos para el ranking mundial -este año se llevará a cabo en Ubaté-. La reina representará a Antioquia. Luego se concentrará con la selección para el Campeonato Mundial en Nantes, que es a finales de julio.

Los Juegos Olímpicos en París 2024 no la trasnochan. “Este año la vida me ha mostrado que también necesito un descanso, que necesito recuperarme. A veces tenemos que parar, la vida nos muestra cómo cosas pequeñas van avanzando, van poniéndose más grandes, así que yo también tengo que escuchar eso, escuchar mi cuerpo. Estoy en un alto y por ahora no lo tengo definido”, confesó a SEMANA cuando se le cuestionó por una cuarta participación en las justas más importantes.

En Valledupar, Mariana se ha visto disfrutar además con sus compañeras de Selección en TikTok. Andrea Escobar, su mejor amiga, es una de las apuestas de Mariana para una próxima presea en los Olímpicos.

“Hay un equipo muy fuerte, tenemos grandes aspirantes. Gabriela Bolle, Andrea Escobar y Camila Restrepo pueden clasificar a unos Juegos Olímpicos y les puede ir muy bien. El bicicross no es igual a Mariana Pajón, hemos abierto las puertas para muchos deportistas”, dijo con credibilidad en sus colegas.

¿Será entonces el retiro de Mariana Pajón? “No, el retiro todavía no está en mis planes. El bicicross siempre va a ser mi vida y si puedo representar a mi país o ser feliz sobre dos ruedas, lo haré. Hay otros retos deportivos en otras modalidades que también estoy analizando, pero también en mi vida personal. Mi prioridad es mi familia, mi integridad y ya”, concluyó en SEMANA.