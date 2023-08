Cabal y Farah confesaron las verdaderas razones por las que se retiran del tenis: “Maquillas el dolor”

“Desde el año pasado del Us Open, entrenando para la gira de octubre me empezó a dar un dolor muy fuerte en el hombro y se determinó que tengo una artrosis bastante fuerte”, reveló Robert Farah en el anuncio oficial de su retiro del tenis, junto a la pareja con la que se hizo un doblista exitoso, Juan Sebastián Cabal.

Harán su último Us Open, Copa Davis, el challenger de Bogotá DirecTv y finalmente representarán a su departamento en los juegos nacionales.