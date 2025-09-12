Canal y hora exacta para ver en vivo el nuevo partido del Real Madrid por LaLiga

Este sábado 13 de septiembre, el poderoso Real Madrid se verá las caras con Real Sociedad por la cuarta fecha de LaLiga. La ‘casa blanca’ hará todo lo posible por defender su liderato.

Los vascos volvieron de Mestalla con un empate (1-1) en su estreno liguero, y también sumaron un buen punto en la visita del RCD Espanyol a Anoeta después de incluso ir 0-2 al descanso. Y antes del parón Fifa, sufrieron su primera derrota, ante el recién ascendido Real Oviedo en el Carlos Tartiere (1-0).

Por eso, Real Sociedad debe reaccionar antes de que sea demasiado tarde y cortar una peligrosa tendencia que se prolonga desde el final de la temporada pasada: solo ha ganado 1 de sus últimos 11 partidos de Liga (1V, 4E y 6D).

Además, tendrá el reto de parar ahora a uno de los ataques más peligrosos del planeta, con un Kylian Mbappé en un gran momento. El francés es el faro en el aspecto ofensivo, acompañado por un ‘Vini’ algo más alejado de sus ‘fantasmas’.

Xabi Alonso parece haber encontrado más o menos su once titular, dándole galones a un entonado Arda Güler y con la posibilidad de Dani Carvajal o Trent Alexander-Arnold para el lateral derecho. Estos, junto al resto de la zaga están demostrando solidez y contundencia, en unas tres jornadas en las que el Real Madrid solo ha encajado un tanto y ha concedido 17 remates.

Los blancos han ganado a Osasuna (1-0), Real Oviedo (0-3) y Mallorca (2-1) para celebrar un pleno y vivir una transición Ancelotti-Alonso más plácida. Además, el técnico tolosarra vuelve al estadio que lo vio crecer y dar sus primeros pasos con el primer equipo de la Real.

Anoeta recibe a uno de los suyos, ahora en el banquillo rival, en un recinto en el que ya ha jugado como rival en cuatro ocasiones, todas ellas con el Real Madrid y saldadas con victoria madridista.

Pero Anoeta es un reto clave para un Real Madrid que el curso pasado perdió sus opciones de título, entre otras cosas, por su pobre rendimiento fuera de casa, al celebrar solo 10 victorias a domicilio, su peor registro desde la 2018-19.

La Real volverá a tener la baja de Orri Oskarsson, por lo que Brais Méndez apunta al centro del campo, con Carlos Soler y un tocado Take Kubo en la convocatoria. En el Real Madrid, siguen lesionados Jude Bellingham, Endrick y Eduardo Camavinga, además de Ferland Mendy.

Canal y hora exacta para ver el partido

El duelo se podrá ver en vivo a través de ESPN/Disney+ .

. Empezará a las 9:15 a.m., hora colombiana.