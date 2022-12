Captan a Elon Musk al lado del yerno de Donald Trump en la final del Mundial Qatar 2022

Los críticos de Musk en las redes sociales no demoraron en atacarlo debido a su presencia en el evento deportivo, luego de múltiples polémicas que ha protagonizado en los últimos días.

La presencia del multimillonario Elon Musk fue otra de las curiosidades que dejó la final de la Copa del Mundo Qatar 2022. Al dueño de la red social Twitter se le vio acompañado por al exasesor presidencial de Estados Unidos y yerno de Donald Trump, Jared Kushner, en el Lusail City Stadium.

Algunos asistentes al partido aprovecharon la oportunidad para estrecharle la mano al magnate que se encontraba ubicado en la parte alta de las tribunas. Desde allí, tanto Musk como Kushner disfrutaron de los actos de clausura y, posteriormente, el apasionante enfrentamiento entre Argentina y Francia.

Los críticos de Musk en las redes sociales no demoraron en atacarlo debido a su presencia en el evento deportivo tras las múltiples polémicas que ha protagonizado en los últimos días.

Twitter restableció el sábado 17 de diciembre las cuentas de varios periodistas, suspendidas después de que Elon Musk los acusara de poner en peligro a su familia por informar sobre la ubicación del magnate, pero algunos dijeron que la condición había sido eliminar las publicaciones de rastreo.

Musk había suspendido el viernes 16 las cuentas de más de media docena de destacados periodistas, entre ellos de ‘The New York Times’, CNN y ‘The Washington Post’, una decisión que desató fuertes críticas de las Naciones Unidas, la Unión Europea y organizaciones de medios.

Elon Musk viajo a Qatar para ver la final del #Mundial entre Argentina y Francia. pic.twitter.com/yHEitUhTNn — Aprendiz de Brujo ®*️⃣(No soy Periodista) (@JoseAntonioLo06) December 18, 2022

“La gente ha hablado”, tuiteó Musk el viernes por la noche, al anunciar el levantamiento de la suspensión luego de que casi el 59 % de los 3,69 millones de usuarios que participaron en una encuesta organizada por el magnate en Twitter votara a favor de la rehabilitación de inmediato.

El sábado se reactivaron las cuentas de los periodistas independientes Aaron Rupar y Tony Webster, así como del reportero de Mashable Matt Binder. Otras seguían suspendidas, como las de Linette Lopez, de Business Insider, y del expresentador de MSNBC Keith Olbermann.

Donie O’Sullivan, de CNN y quien ha informado extensamente sobre Musk, dijo que, si bien su cuenta suspendida se volvió visible el sábado, Twitter le exigió eliminar una publicación que, según la red social, viola su política de privacidad.

“En este momento, a menos que acepte eliminar ese tuit a pedido del multimillonario, no se me permitirá tuitear”, dijo O’Sullivan a CNN.

“Coordenadas de un asesinato”

Esta última polémica que involucra a Musk comenzó el miércoles 14 de diciembre cuando el también jefe de Tesla y SpaceX anunció la suspensión de @elonjet, una cuenta que informaba sobre los viajes de su jet privado utilizando datos públicos. Otras cuentas tuitearon sobre esa decisión.

Musk había justificado la suspensión de las cuentas argumentando que ponían en peligro su seguridad y la de su familia. En un tuit, afirmó que un vehículo con uno de sus hijos a bordo había sido rastreado en Los Ángeles por “un acosador loco”, lo que parecía crear un vínculo causal con el posicionamiento en tiempo real de su avión.

“Publicaron mi ubicación exacta en tiempo real, literalmente las coordenadas de un asesinato, en violación directa (y obvia) de los términos de servicio de Twitter”, sostuvo también Musk.

Twitter no dijo por qué se suspendieron estas cuentas. Sin embargo, el dueño de la red social, que provocó muchas polémicas desde que compró la plataforma a finales de octubre, dio algunos indicios.

“Todos serán tratados igual”, dijo en un foro en vivo en Twitter el viernes, indicando que no habría privilegios para los periodistas. Pero cuando le pidieron más precisiones sobre sus acusaciones, Musk abandonó la discusión y luego desactivó el servicio de chat de audio de Twitter Spaces, citando un “problema técnico”.

Hasta el sábado, la cuenta de seguimiento de aviones de Musk seguía suspendida.

*Con información de la AFP.