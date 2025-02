Carlos Antonio Vélez da la “razón” a Gustavo Serpa tras arremeter contra Falcao en plena asamblea

Carlos Antonio Vélez reaccionó a las palabras de Gustavo Serpa, representante de los máximos accionistas de Millonarios F. C. (Amber Capital), que en la asamblea de socios del ‘embajador’ apuntó contra Falcao García y otros jugadores del plantel.

“¿O yo soy el responsable que Falcao no la metiera en tres oportunidades que tuvo? Nosotros no podemos responder porque jugadores de alto calibre como Falcao, Leonardo Castro, como Montero, como Juan Pablo Vargas, grandísimas inversiones que ha hecho este club, no tengan el performance adecuado en el último partido”, dijo.