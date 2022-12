Carlos Antonio Vélez destapa “cosillas raras” a horas de la final vuelta entre Medellín y Pereira

Día de final en el Fútbol Profesional Colombiano, con ingredientes importantes, ya que por primera vez uno de los técnicos que está en la raya podría conquistar el título a una muy corta edad para la profesión de entrenador. Una confrontación de estrategas antioqueños: David González para el Independiente Medellín y Alejandro Restrepo del Deportivo Pereira, que anhela en su feudo entrar a la historia del combinado ‘matecaña’ con la primera estrella de la institución en la historia.

Cabe recordar que en el fin de semana más reciente se llevó a cabo el juego de ida, el cual terminó con resultado 1-1 luego de un vibrante juego en el Atanasio Girardot. Las anotaciones para cada uno obra de sus delanteros en racha, Diber Cambindo para los ‘poderosos’ mientras que para los pereiranos fue el ex Medellín, Leonardo Castro, goleador intratable de la presente campaña en el balompié nacional.

Ambos oncenos llegaron a esta instancia tras haber sido los líderes de sus grupos en los cuadrangulares y dejar en el camino rivales de peso que también buscaban la ansiada final. Sin embargo, a horas del juego que entregará un nuevo campeón al fútbol colombiano, el periodista Carlos Antonio Vélez, desde Qatar en el cubrimiento de la Copa del Mundo, hizo algunas apreciaciones que levantaron el revuelo nacional, ya que se refirió a ‘cosillas’ que en la definición de los finalistas cataloga en el marco de “raras”.

Las apreciaciones sobre el DIM y Pereira, en su camino a la disputa de la gran final, iniciaron así: “(Pereira) Gana en una plaza en la que nunca había ganado”, refiriendose a la victoria que logró el equipo en mención en Barranquilla. “Desde no sé hace cuánto y Deportivo Independiente Medellín se mete en un ‘rifi-rafe’ con el otro (Salazar), ‘calienta’ el ambiente cuando necesitaba ‘calentarlo’ y después quiere ‘enfriarlo’…”, agregó.

Aceptando también que desde su llegada a Medio Oriente no estuvo al pendiente de la definición en el FPC, no dejó pasar por alto que a su parecer los resultados en las dos últimas jornadas de cuadrangulares fueron, al parecer, extrañas: “Prefiero no saber muchas cosas, nada más, prefiero no saberlas. Porque es muy raro que hayan pasado tantas ‘cosillas’ en el camino y uno no sabe de dónde vengan y para dónde vayan. Entonces, yo prefiero que eso sea por quienes estuvieron allá y vieron. Yo no vi ningún partido, no lo vi, por el horario. Me sorprendió que el Pereira ganara 5 – 1 (a Santa Fe), que en 2 partidos hiciera 7 goles y solamente recibiera 1″.

Sin hablar con claridad sobre alguna inconsistencia o situación puntual, continuo generando suspicacias así: “Eso sí me causó sorpresa, pero no sé por qué el 5 – 1, no sé por qué el 2 a 0, no sé eso”, agregó: “y no sé por qué los líos del Medellín con Águilas, no sé por qué se presentaron”, y finalizó: ¿A título de qué? No sé nada, no tengo la menor idea”.

Siguiendo con los comentarios, dijo: “Yo estoy aquí, desde el Mundial y desde aquí les puedo informar y contar. Lo que he dicho, simplemente, es teniendo en cuenta unos resultados y unos hechos puestos”.

“Porque el finalista es Medellín, el finalista es Pereira. Y no hay nada que hacer, lo demás, lo van a tener que averiguar allá…”, empezó a concluir en su intervención durante este miércoles 7 de diciembre.

La que finalizó diciendo que “empiece a averiguar qué fue lo que pasó, si eso es futbolísticamente normal, si eso fue un accidente, ¿qué fue lo que pasó?, pero algo pasó. En una semana pasaron muchas cosas y ya está”.