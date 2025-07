Carlos Antonio Vélez habla del novelón entre Luis Díaz y Liverpool: detalle de Mane Díaz sorprende

Carlos Antonio Vélez, periodista deportivo, habló de la situación. En Palabras mayores opinó y dejó un consejo para Luis Díaz: “ Lucho, si no tranquilizas a tu padre y a tu empresario, van a terminar algún día mal . Espero que no sea ahora”.

“Lo que no me parece que está bien manejado es la parte de Liverpool. Con toda razón, Liverpool está molesto porque ese señor empresario de Lucho Díaz , a quien no tengo el honor de conocer, más el famoso entorno liderado por su padre, se han dedicado todo el tiempo a disparar”, empezó afirmando Vélez.

“Pero no, se hizo todo lo contrario. El papá (Mane Díaz) empezó a hablar ‘que el corazón azulgrana, y el Barcelona, y el vallenato, y el baile’, y el empresario va en febrero y dice: no, no estamos contentos, nos queremos ir, sin siquiera terminar la liga. ¿Qué quieren, que estén muy contentos allá en Liverpool? Van a tratar de hacerle la vida a cuadros hasta el final, porque no se manejó bien”.