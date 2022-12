Carlos Antonio Vélez lanza la supuesta razón por la que Benzema no está con Francia en la final de Qatar 2022

A pesar de que durante varios días se especuló que Francia podría recuperar una de sus estrellas para lo que restaba del Mundial Qatar 2022, eso no sucedió.

Karim Benzema, con el pasar de los juegos, se fue alejando de dicha posibilidad y este sábado 17 de diciembre, en la previa de la gran final ante Argentina, fue el mismo técnico Didier Deschamps quien cerró de manera absoluta toda posibilidad.

“Hay jugadores que se han lesionado, Benzema es uno de ellos. Ahora tengo 24 jugadores. Hacerme esta pregunta es incómodo. No me ocupo de las invitaciones de jugadores, exjugadores o lesionados. Algunos estarán allí, otros no. Somos 24. Ya están fuera Nkunku, Benzema o Lucas Hernández, que formaron parte del comienzo de la aventura. Hoy tengo 24 jugadores para la final contra Argentina”, apuntó.

Bajo este panorama, medios en Colombia como Win Sports también revelaron importantes teorías: “Deschamps está al borde de una proeza sin él (Karim Benzema)”, inició Juan José Peláez.

Karim Benzema usó sus redes sociales para enviar un mensaje. - Foto: Getty Images

Tras esto, Carlos Antonio Vélez agregó: “Lo que pasa es que Des... recupera a Benzema y lo trae a la selección. El día que recibe el Balón de Oro le agradece a todo el mundo menos al técnico de Francia... no sé por qué lo hace”.

“Un olvido o, ese es el problema cuando uno empieza a agradecerle a todo el mundo con nombre propio. Se olvidó y ese no te vuelve a hablar nunca más, nunca más”, complementó.

“Nadie sabe la razón por la cual se olvidó. Él que lo recuperó para la selección después de múltiples problemas fue el mismo Deschamps, lo trajo incluso en desmedro de un jugador que él había tenido en el Mundial y con el que ganó un título, Giroud”, dijo, contando detalles de sucesos pasados entre ambos.

🪐 “Deschamps está al borde de una proeza sin él (Karim Benzema)" Juan José Peláez. #PlanetaFútbol pic.twitter.com/CujNg0uk9V — Win Sports TV (@WinSportsTV) December 18, 2022

Acentuando sobre el malestar, el periodista dijo: “A Deschamps lo ofendió muchísimo, sin embargo, lo llamó y lo tiene todavía en nómina, al punto de que si Francia sale campeón, Benzema tiene derecho a la medalla”.

“La historia que cuentan en el Real Madrid es esa. Que él se olvidó de mencionarlo y aquí vino lesionado, luego fue a Madrid con el parte médico de Federación Francesa y Real Madrid, idéntico”, complementó hablando de versiones desde el conjunto merengue.

“No estaba en condiciones para ese primer partido, lo desafecta, pero no lo reemplaza”, habló también de las formas en las que se ha manejado la situación en el principio del camino al Mundial de Qatar 2022.

La prensa española, que sigue día a día al Real Madrid, y por consiguiente al atacante galo, en las últimas horas, a través del periodista Javier Herráez de la Cadena SER, dio a conocer una información que no había estado en el panorama ni antes ni durante la Copa del Mundo 2022 y título así: “Deschamps no puede ver ni en pintura a Karim Benzema”.

De allí que se cae entonces toda teoría que pueda hacer pensar que Benzema estará el 18 de diciembre en el estadio Lusail para la gran final. El comunicador, agregando aún más detalles a la situación, dijo: “No ha llegado ninguna invitación, Deschamps no puede ver ni en pintura a Karim Benzema y que lo llevó por ser Balón de Oro, pero ante la mínima molestia salió fuera de esa convocatoria”.

Para finalizar, Herráez apuntó a que aún puede haber mínimas posibilidades de ver al atacante nuevamente en Qatar, pero que es muy poco probable: “Veremos lo que pasa en el partido, pero Benzema en principio no salvó giro de última hora, no estará en esa final”.