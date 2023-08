Carlos Antonio Vélez revela el equipo colombiano que le ofreció ser su director técnico; les dijo que no

Sin embargo, y pese a no tener el título de DT, el periodista deportivo confesó que le ofrecieron ser entrenador de un equipo colombiano.

“Me hicieron la propuesta en el hotel Intercontinental de Cali. Efraín Pachón me llevó allá con un señor que era dueño del Pereira”, contó con detalle.

“No, no, no perdón, yo soy periodista. Más bien yo le voy a recomendar una persona”, dijo Vélez y dejó al descubierto su recomendación.

“Y de pronto me hubiera ido bien. El camerino no lo conozco, pero para eso uno lleva un complemento”, enfatizó Vélez.

Carlos Antonio Vélez destapa dura decisión que tomó y muy pocos sabían: “yo renuncié a Win”

“Yo me voy a ir el día que yo quiera, que no está lejano. Yo en mi vida planifico mis cosas”, dijo en una charla reciente con el canal de YouTube SiSePuedcast. “Uno tiene que irse estando arriba, uno no se puede ir cuando esté dando lástima”, sentenció.