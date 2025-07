Carlos Antonio Vélez se despacha por salida de Falcao de Millonarios: respondió con dureza a las críticas

El sueño del Tigre terminó: Falcao y Millonarios confirmaron en las últimas horas que el delantero no seguirá en la institución para el próximo semestre . La noticia ha generado gran tristeza en los hinchas, que tenían la ilusión intacta de ver campeón al máximo goleador de la Selección Colombia.

El número 9 confirmó en las últimas horas que no seguirá en el equipo. | Foto: Getty Images

“No sé por qué diablos tiene uno que terminar explicando lo que se explica solo, pero es de la condición humana, sobre todo en Colombia, echarle la culpa a otra persona para no asumir responsabilidades de lo que pasa”, comenzó diciendo.

El comentarista dejó en claro que Falcao es toda una leyenda del fútbol colombiano por lo que hizo en años anteriores, ya que, desde su perspectiva, la actualidad del Tigre no es la mejor. “Y la salida de Millonarios tiene que ver con eso”, dijo.

“ Mientras él estuvo en el equipo, los grandes rivales de Millonarios salieron campeones: Nacional y Santa Fe . Esa es una marca. Millonarios no pudo y terminó con un desaguisado que tuve que criticar, que fue esa salida en falso cuando quiso justificar la derrota de su equipo contra Santa Fe montando una narrativa falsa”, comentó.

Vélez aseguró que es muy “fácil de demostrar” que todo lo que dijo Falcao durante la explosiva rueda de prensa no es verdad. Por ello, según dijo, es que él decidió salir a cuestionar las palabras del número 9 y esto le ocasionó fuertes críticas en su contra.

“Resulta que ahora, a raíz de las eliminaciones de Millonarios y de todo lo que pasó y de que realmente el rendimiento no ha sido bueno, entonces la culpa de la salida de Falcao es de los periodistas que lo criticamos ”, mencionó.

Asimismo, el periodista aseguró que el Tigre “hipotecó esa buena imagen” que todo Colombia tenía de él. “Todo el país lo quería, pero viene y se matricula con un equipo, y los rivales de ese equipo empiezan a perratearlo, porque ya no es el idolatrado sino su rival”, manifestó.

“Uno tiene que terminar siendo guapito como profesional y cuando uno no cumple o falla, porque todos fallamos, decir: ‘La culpa la tengo yo’. Y no estar buscando responsables por fuera, en donde no están”, concluyó.