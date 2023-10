Carlos Bacca manda aviso de guerra por su gol: “Si hay que pelear, hay que pelear”

Carlos Bacca ha vivido un 2023 raro con Junior, ya que en un momento de la temporada parecía que no iba a ser tenido en cuenta por Hernán Darío ‘El Bolillo’ Gómez, sin embargo, el técnico antioqueño lo mantuvo, le dio la titularidad, pero el veterano atacante no respondió con goles.

La tercera anotación de Junior a los 64 minutos es un hecho que es de Bacca, puesto que le rebotó el balón tras un error del arquero rival, Alejandro Rodríguez, quien no pudo hacerse con el control de la esférica. Sin embargo, la anotación a los 31 minutos, que era el 2-1 parcial para los locales, no quedó del todo clara.

En un pelota aérea el oriundo de Puerto Colombia, Atlántico, saltó en busca de conectar con la cabeza, pero terminó chocando con el defensor rival Jhildrey Lasso. En un primer momento se pensó que era gol claro del atacante, pero la repetición no dejó claro si la esférica había impactado en el jugador azucarero.

Bacca aclaró las dudas

“¿Uno? ¿El tercero o los dos goles? ¿Ahora nos estamos quitando los goles? No, son dos goles los que he marcado porque los he empujado yo”, indicó entre risas el capitán del elenco tiburón.