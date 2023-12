Carlos Bacca se acordó del médico del Junior que lo desahució y le dedicó algunas palabras

“La gente habla mal de mí porque me ha tocado hacer cosas que no pudieron, pero querían hacer, los técnicos que estuvieron antes. Me tocó a mí. Y yo también tendré que irme en algún momento. Nadie es eterno en el mundo”, dijo.

Según dijo, él no ha escuchado que el médico se retracte, galeno que ya no está en el club. Además, aseveró, cuando él salió con esas declaraciones prefirió orar (es una persona muy devota) y no responder nada ante dichos señalamientos. “A día de hoy todavía estoy esperando que se disculpe el doctor, no sé todavía por qué lo dijo sabiendo que el único perjudicado era Junior porque yo tenía contrato y si no me querían y tenía que irme ¿qué equipo me iba a coger? Junior me tenía que seguir indemnizando porque me había lesionado con ellos”, señaló mientras celebraba.