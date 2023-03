¿Carlos Darwin Quintero podrá jugar contra el Deportivo Cali? Esto respondieron los médicos del América de Cali

Este jueves 23 de marzo América de Cali y Junior de Barranquilla se pusieron al día en la Liga BetPlay y disputaron su partido pendiente en el estadio Pascual Guerrero. Los diablos rojos se quedaron con la victoria, escalaron al primer puesto del campeonato y profundizaron la crisis de los tiburones, que se hunden en los últimos lugares de la tabla de posiciones.

La gran figura del partido fue Carlos Darwin Quintero, que, con su habilidad y talento, abrió los caminos para que América pudiera ganar el partido en su estadio. El tumaqueño demostró por qué ha sido uno de los refuerzos más importantes de la Liga colombiana este año y ha dejado ver que tiene mucho fútbol para poner a soñar a los americanos con la estrella 16.

América vs. Junior - Foto: DIMAYOR

Pero la mala noticia para el rojo fue que Carlos Darwin Quintero tuvo un fuerte golpe ante Junior de Barranquilla, que obligó a que su entrenador, Alexandre Guimarães, lo sacara del partido. Una vez finalizado el compromiso se le vio caminando con molestia, algo que evidentemente preocupó a los hinchas de América, de cara al clásico con el Deportivo Cali que se jugará el próximo domingo.

Y según las últimas versiones del cuerpo médico de América de Cali, Quintero no podría estar en Palmaseca el próximo domingo en el clásico, debido a la lesión sufrida en el partido ante Junior. Una baja importantísima y que seguramente sentirán los rojos en su visita a su rival regional.

“Amaneció mucho mejor, lo más probable es que no podamos contar con él el fin de semana, pero estamos haciendo todo lo posible; pero si tenemos que manejarlo de manera intensiva, lo vamos hacer. Obviamente, si la respuesta no es la que esperamos, no podríamos tenerlo en cuenta, o avalarlo desde el punto de vista médico”, manifestó a Antena 2 el doctor Carlos Muñoz del América de Cali.

El delantero tumaqueño es por ahora el mejor refuerzo de la Liga colombiana en 2023. Foto: América de Cali. - Foto: Foto: América de Cali.

Y aunque todo el cuerpo técnico e hinchada de los diablos rojos espera contar con Carlos Darwin, lo cierto es que faltan muy pocas horas para el clásico vallecaucano. Por lo que lo más probable es que no se alcance a recuperar para enfrentar al Deportivo Cali en su estadio. El otro jugador que salió golpeado ante Junior fue Andrés Sarmiento, pero al parecer el volante sí podría estar en el juego del próximo domingo.

‘Bolillo’ Gómez, ¿arrepentido como DT del Junior de Barranquilla?

Aunque Junior realizó un buen primer tiempo, en la segunda parte lució impreciso, con pocas ideas en ataque y desatenciones defensivas que le costaron el segundo gol. Fue tanta la superioridad del América de Cali en el estadio Pascual Guerrero que el ‘Bolillo’ no dudó en reconocerlo.

“Junior tuvo un primer tiempo que, se puede decir, hizo cosas importantes de lo que se ha empezado a informar. Ya después el Junior mentalmente no tiene la fuerza, físicamente no tiene la preparación para sostener 90 minutos en este momento. Ya Junior había dado todo lo que tenía por dar. Nos pasó con Santa Fe. He visto los partidos de Junior y le cuesta”, fueron las desalentadoras impresiones del ‘Bolillo’ Gómez sobre su equipo.

El entrenador antioqueño además afirmó que el resultado de la noche del jueves era apenas de esperarse. Para sustentarlo comparó no solo el orden táctico, sino la preparación física entre ambos equipos. De nuevo, señaló que al Junior le cuesta mucho.

América vs. Junior - Liga BetPlay - Foto: América de Cali Oficial.

“A veces quisiera hablar solamente del América, de lo que es América y usted ya la coge. Es un equipo que tiene mucho orden, con dinámica, que compite, recupera fácil, se mueve y entonces tiene el balón fácil. Es muy normal ese resultado de hoy, nosotros somos un equipo con muchas dificultades. Nos vemos lentos, no tenemos fuerzas para el segundo tiempo, nos alcanza 40 minutos la condición física. El equipo tiene muchos problemas de condición física y de trabajo en todo sentido”, manifestó el DT.

Aunque desde la llegada del ‘Bolillo’ Gómez al Junior de Barranquilla se le ha visto el cambio, en especial con transiciones al ataque en cabeza de Vladimir Hernández, lo cierto es que los resultados continúan sin llegar. En su debut como entrenador, jugando de local, igualó a un gol. En su segundo compromiso, de visitante, cayó ante el conjunto de Alexandre Guimarães. Lo que preocupa es que un equipo que se reforzó para estar en los primeros lugares de la Liga BetPlay, hoy es penúltimo, solo delante del Deportivo Cali.