Carlos Sánchez pagó $14 millones por un vuelo y reclamó porque casi se queda sin silla: así reaccionó

Carlos Sánchez, uno de los futbolistas que integró quizá la mejor Selección Colombia de la historia, aquella que llegó a cuartos de final del Mundial 2014, se quejó de la aerolínea Avianca en sus redes sociales la tarde de este 14 de febrero.

El jugador, que este año arribó al San Lorenzo del balompié argentino, afirmó que pagó 14 millones de pesos por un vuelo, tres millones más por la maleta, y, sin embargo, cuando fue a embarcar, se topó con que su asiento había sido sobrevendido.

La roca, como se le conoce al futbolista, que en Twitter suma más de un millón de seguidores, publicó: “¿Qué pasa Avianca? Pagué 11 millones de pesos por un vuelo y me cobran 3 millones de pesos más por las maletas, pero no me dejan subir al avión por qué está sobrevenido ¿Quién responde?”.

Carlos Sánchez vistió la camiseta de Independiente Santa Fe en 2022. - Foto: DIMAYOR

La publicación, que sumó más de 4.000 me gusta, fue respondida por Avianca Escucha cerca de media hora después. Según la aerolínea, a las 4:42 p. m. el deportista de 37 años de edad ya estaba abordando el avión.

“Hola, Carlos. Acabamos de confirmar con nuestro equipo en tierra que ya te asignaron tu silla y estás abordando en este momento”, respondió Avianca.

Que pasa @Avianca @AviancaEscucha pague 11 millones de pesos por un vuelo y me cobran 3 millones de pesos más por las maletas, pero no me dejan subir al avión por qué está sobrevenido.@sicsuper ¿Quien responde? pic.twitter.com/f5eTcMvPpx — Carlos Sánchez (@carlossanchez6) February 14, 2023

La aerolínea además comentó el trino de un usuario que salió en defensa del exjugador de Independiente Santa Fe. “La gran realidad de esa mala empresa hoy se ve reflejada en abusos y re abusos con los clientes”, escribió el cibernauta. Entretanto, Avianca respondió: “Hola, Paulo. Revisamos el caso de Carlos y confirmamos que abordó su vuelo sin inconvenientes. ¡Gracias por tu interés!”.

Carlos Sánchez también jugó la Copa Mundial de Fútbol Qatar 2022. - Foto: Getty Images

En el tuit incluso intervino la Superintendencia de Industria y Comercio, con el mensaje: “Hola, con el fin de indicarte cómo proceder comunícate con nuestra Línea en Bogotá: 6015920400, Línea Nacional: 018000910165, de lunes a sábado de 7a. m. a 7p. m. Feliz tarde”.

Avianca cobró $12.000 por unas achiras

Desde el pasado 1.° de diciembre entró en vigencia el programa de venta a bordo de Avianca con el que, entre otras, los usuarios tienen la posibilidad de pagar por bebidas, snacks, combos y servicios de confort como cobijas. Sin embargo, más se demoró el anuncio que una ciudadana denunciando lo elevados que resultan los precios de algunos alimentos.

Natalia Barbosa, como figura en Twitter, etiquetó a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) para preguntar si es permitido que Avianca cobre durante el vuelo casi nueve veces más de lo que productos como las achiras cuestan en el supermercado.

“¿SIC, está permitido que Avianca cobre en un vuelo unas achiras en 12.030 COP por algo que en el súper vale 1.342 COP?”, publicó la usuaria. Incluso agregó imágenes del precio de este producto en un autoservicio y de lo que le pagó estando en el avión.

¿@sicsuper está permitido Que @Avianca cobre en un vuelo unas achiras en 12.030 COP, por algo que en el súper vale 1.342 COP? pic.twitter.com/LSiUYTBvL3 — Natalia Barbosa (@Na_Tango) December 7, 2022

Aunque la SIC no se pronunció en redes sociales, sí lo hizo la aerolínea desde su cuenta Avianca Escucha. Su respuesta fue: “¿Sabes cuál es el valor de llevarte a 36.000 pies de altura un producto, Natalia? Tranquila, nosotros te lo decimos; el transporte, refrigeración y distribución también cuentan”.

Desde 1.° de diciembre entró en vigencia el programa de venta a bordo de Avianca con el que los usuarios tienen la posibilidad de pagar por sus alimentos. - Foto: Cortesía Aeropuerto Perales de Ibagué

Ante la respuesta de la aerolínea, hubo usuarios que preguntaron por qué cobran por productos como agua, café o maní, que en algún momento fueron gratis. De nuevo, desde Avianca afirmaron: “Desde el 1.° de diciembre tenemos más opciones a bordo para que elijas cómo volar y qué comer. ¡Nos movemos al ritmo de la industria!, es momento de disfrutar lo que más te gusta”.

Debido a las inquietudes de los cibernautas, Avianca Escucha agregó: “Nuestro nuevo modelo de negocio llega con muchos cambios y la intención es explicarlos de la mejor manera. En cuanto a los precios del menú, hay varias cosas como los procesos logísticos, los costos indirectos y demás variables que impactan el precio de los productos en vuelo”.