Carlos Valdés aprovechó caída de Queiroz para repetirle la dosis de “prepago” a Carlos Antonio Vélez

La campana del ring volvió a sonar para el duelo que se viene presentando en redes sociales desde hace algunos meses: Carlos Valdés y Carlos Antonio Vélez, quienes a mediados de septiembre del presente año iniciaron una disputa con argumentos cada uno desde su posición y se ha venido prolongando; tanto que durante este lunes –21 de noviembre– volvió a tener otro capítulo, siendo el exfutbolista quien mandó un nuevo dardo hacia el comunicador y lo calificó por segunda vez como “prepago”.

Y el prepago de fútbol queriendo vender a Queiroz como el salvador solo para seguir ensuciando a los futbolistas y defender directivos 🤣🤦🏽‍♂️ — carlos valdes (@carlosvaldes5) November 21, 2022

Valdés, en busca de defender a sus colegas del fútbol profesional, dijo: “Y el prepago de fútbol queriendo vender a Queiroz como el salvador solo para seguir ensuciando a los futbolistas y defender directivos”. Posición clara del exjugador de la Selección Colombia, ante los múltiples comentarios que ha hecho Vélez sobre el extécnico de la Tricolor y que, según él, fue sacado de manera injusta por los jugadores de su momento.

El rifirrafe se reactiva tras el debut negativo del portugués con el cuadro iraní ante Inglaterra en la cita orbital que se desarrolla en Oriente Medio, donde cayeron 6-2, resultado bastante similar al recordado 6-1 que tuvo la Selección Colombia en las eliminatorias rumbo a Qatar 2022 ante Ecuador, duelo que fue condenatorio para el estratega que posteriormente terminó siendo despedido del cargo dejando en zona roja al combinado cafetero.

𝟔ANAR

𝟔USTAR

𝟔GOLEAR



¡Felicidad absoluta entre los #ThreeLions! — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) November 21, 2022

Buscando hacer un recuento de las contiendas que han tenido, cabe recordar que el periodista habló de cómo sacaron a Queiroz de la Tricolor. “Hoy se preguntarán muchos si le hicieron el cajón al técnico portugués. La respuesta es sí. Creo que fueron muchas las personas, empezando porque en la administración de la Federación hubo quienes empezaron a cambiarle las reglas de juego al director técnico en el camino. No hubo buen entendimiento entre la parte logística y él. Por eso se sintió afectado y perjudicado. En el caso de los jugadores, algunos fueron casi que advertidos de que esta iba a ser su última etapa y no querían soltar, y todavía no quieren soltar la teta”, dijo hace pocos días.

Adicionalmente, sobre los duelos directos entre Valdés y Vélez, este último señaló de “analfabetas funcionales” a quienes luego de dar un paso al costado en las canchas se desempeñan como periodistas, comentaristas o analistas deportivos, especialmente en espacios televisivos.

El equió iraní sufrió una apabullante derrota este lunes en su debut en el Mundial ante Inglaterra. - Foto: REUTERS

“Estamos en crisis. Hoy cualquiera opina y eso es democrático. Pocos opinan con conocimiento de causa; lo digo con tristeza. Está perrateada la profesión. A la profesión como tal quieren ponerla en una lápida y usarla para su beneficio. Tratemos de sostenerla mientras Dios lo permita”, expresó Vélez con preocupación.

El experimentado periodista también en otro momento le dirigió estas palabras a Valdés: “A duras penas saben leer y escribir, y que en su momento fueron modestos futbolistas que además nunca ganaron nada importante”, eso sí, sin mencionarlo en ningún momento, pero conociendo de manera pública que hay pelea ‘casada’ entre ambos.

Valdés, el pasado 4 de octubre respondió a lo dicho por Vélez con un trino en el que dijo: “No hay nada de malo en solo saber leer y escribir o incluso con haber sido un mal futbolista, si se quiere. Lo grave sí es hacer periodismo prepago a dirigentes que son un desastre y que se roban el desarrollo del fútbol en el país, desprestigiando a los futbolistas y entrenadores”, utilizando por primera vez el término que fue usado nuevamente en el marco del Mundial Qatar 2022 y la derrota de Queiroz en su debut.

Desde aquella vez, ambos habían entrado al parecer en una tregua, pero el resultado del exentrenador de Colombia, ahora al servicio de Irán, permitió una nueva contra del jugador hacia el comunicador, a la espera de ver si Vélez responderá nuevamente en alguna de sus franjas de radio o redes sociales personales.