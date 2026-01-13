Carrera 150 de la Fórmula E rindió homenaje a leyenda de Porsche: México recibió a los bólidos eléctricos

La Fórmula E avanza y luego del E-Prix de Ciudad de México, que se corrió en el autódromo Hermanos Rodríguez, se comienzan a acomodar las diferentes escuderías de cara a lo que resta de campeonato.

Los vehículos del Porsche Fórmula E Team lideraron durante gran parte de la carrera. Foto: Porsche / API

Tanto Pascal Wehrlein como Nico Müller puntuaron para el equipo Porsche Fórmula E en el E-Prix de Ciudad de México, al terminar en sexta y novena posición, respectivamente. Jake Dennis y Pepe Martí, de Andretti Fórmula E y Cupra Kiro, equipos que compiten con los mismos autos, también sumaron con una quinta y una séptima posición, respectivamente. Por tanto, cuatro Porsche se clasificaron entre los nueve primeros.

La carrera tuvo un tinte bastante especial, pues era válida número 150 del Campeonato del Mundo de Fórmula E ABB FIA, y allí los pilotos oficiales Wehrlein y Müller rodaron en posiciones delanteras durante las 38 vueltas de la carrera con el eficiente Porsche 99X Electric. En este circuito, el equipo Porsche Fórmula E ya había conseguido seis podios anteriormente.

El excampeón mundial Wehrlein remontó desde la undécima posición de la parrilla y sigue ostentando el récord como único piloto que ha logrado cuatro pole positions en el mismo circuito.

Por su parte, su compañero Müller comenzó desde la quinta plaza. Lideró la prueba durante 17 vueltas, pero quedó retrasado hacia el final tras una salida del coche de seguridad.

La carrera fue ganada por el piloto Nick Cassidy del equipo Citroen. Foto: Porsche / API

En su remontada hasta el quinto puesto, Dennis logró la vuelta rápida, mientras que Martí logró ascender desde la vigésima hasta la séptima posición y consiguió sus primeros puntos en la Fórmula E.

El E-Prix de Ciudad de México supuso un hito importante en la Fórmula E, ya que fue la carrera número 150 del campeonato. Entre los que han formado parte de él desde sus inicios, en Pekín 2014, se encuentra la histórica escudería Andretti y su actual director, Roger Griffiths.

El equipo estadounidense consiguió su primera victoria en el E-Prix de Diriyah en 2018, a la que han seguido otras 11 hasta la fecha. Desde la temporada 9, Andretti compite como equipo cliente de Porsche y, en su primera carrera con el 99X Electric, Jake Dennis ganó el E-Prix de Ciudad de México de 2023. Ese mismo año, Dennis y Andretti consiguieron el Campeonato de Pilotos, primer título mundial de Porsche en la Fórmula E.

Carrera con homenaje incluido a una leyenda de Porsche

Antes del fin de semana en México, Porsche recibió la noticia del fallecimiento de Hans Herrmann a la edad de 97 años.

La leyenda del automovilismo fue uno de los pilotos oficiales más exitosos de Porsche. La trayectoria de Herrmann se caracterizó por numerosas victorias y momentos inolvidables en Le Mans, la Mille Miglia y la Targa Florio.

En 1954, Herrmann celebró una histórica victoria en su categoría con el Porsche 550 Spyder en la Carrera Panamericana de México. Fue el primer vehículo que Porsche desarrolló específicamente para competición por lo que los dos Porsche 99X Electric oficiales compitieron en el E-Prix de Ciudad de México con la decoración del coche ganador de Herrmann en la Carrera Panamericana, conmemorando los 75 años de Porsche Motorsport y rindiendo homenaje al automovilismo en México.

El equipo Porsche rindió homenaje al piloto Hans Herrmann , fallecido a sus 97 años. Foto: Porsche / API

Clasificación de pilotos en el E-Prix de México

Nick Cassidy / CITROËN RACING Edoardo Mortara / MAHINDRA RACING Oliver Rowland/ NISSAN FORMULA E TEAM Taylor Barnard / DS PENSKE Jake Dennis / ANDRETTI FORMULA E Pascal Wehrlein / PORSCHE FORMULA E TEAM Josep María Martí / CUPRA KIRO Jean-Éric Vergne / CITROËN RACING Nico Müller / PORSCHE FORMULA E TEAM Norman Nato / NISSAN FORMULA E TEAM Mitch Evans / JAGUAR TCS RACING Maximiliano Günther / DS PENSKE Lucas Di Grassi / LOLA YAMAHA ABT FORMULA E TEAM Joel Eriksson / ENVISION RACING Felipe Drugovich / ANDRETTI FORMULA E Zane Maloney / LOLA YAMAHA ABT FORMULA E TEAM Sébastien Buemi / ENVISION RACING Dan Ticktum / CUPRA KIRO Antonio Félix Da Costa / JAGUAR TCS RACING Nyck De Vries / MAHINDRA RACING

Clasificación del Mundial de Fórmula E

Nick Cassidy/ CITROËN RACING Jake Dennis / ANDRETTI FORMULA E Oliver Rowland / NISSAN FORMULA E TEAM Pascal Wehrlein / PORSCHE FORMULA E TEAM Edoardo Mortara / MAHINDRA RACING Taylor Barnard / DS PENSKE Nico Müller / PORSCHE FORMULA E TEAM Maximiliano Günther / DS PENSKE Sébastien Buemi / ENVISION RACING Joel Eriksson / ENVISION RACING Josep María Martí / CUPRA KIRO Jean-Éric Vergne / CITROËN RACING Nyck De Vries / MAHINDRA RACING Zane Maloney / LOLA YAMAHA ABT FORMULA E TEAM Norman Nato / NISSAN FORMULA E TEAM Antonio Félix Da Costa / JAGUAR TCS RACING Mitch Evans / JAGUAR TCS RACING Felipe Drugovich / ANDRETTI FORMULA E Lucas Di Grassi / LOLA YAMAHA ABT FORMULA E TEAM Dan Ticktum / CUPRA KIRO