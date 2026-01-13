Deportes

Carrera 150 de la Fórmula E rindió homenaje a leyenda de Porsche: México recibió a los bólidos eléctricos

La segunda fecha de la Fórmula E se corrió en el autódromo de Ciudad de México Hermanos Rodríguez.

Siga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Camilo Eduardo Castro Cetina

13 de enero de 2026, 3:56 p. m.
El E-Prix de Ciudad de México supuso un hito importante en la Fórmula E, ya que fue la carrera número 150 del campeonato.
El E-Prix de Ciudad de México supuso un hito importante en la Fórmula E, ya que fue la carrera número 150 del campeonato.

La Fórmula E avanza y luego del E-Prix de Ciudad de México, que se corrió en el autódromo Hermanos Rodríguez, se comienzan a acomodar las diferentes escuderías de cara a lo que resta de campeonato.

Los vehículos del Porsche Fórmula E Team lideraron durante gran parte de la carrera.
Los vehículos del Porsche Fórmula E Team lideraron durante gran parte de la carrera.

Tanto Pascal Wehrlein como Nico Müller puntuaron para el equipo Porsche Fórmula E en el E-Prix de Ciudad de México, al terminar en sexta y novena posición, respectivamente. Jake Dennis y Pepe Martí, de Andretti Fórmula E y Cupra Kiro, equipos que compiten con los mismos autos, también sumaron con una quinta y una séptima posición, respectivamente. Por tanto, cuatro Porsche se clasificaron entre los nueve primeros.

La carrera tuvo un tinte bastante especial, pues era válida número 150 del Campeonato del Mundo de Fórmula E ABB FIA, y allí los pilotos oficiales Wehrlein y Müller rodaron en posiciones delanteras durante las 38 vueltas de la carrera con el eficiente Porsche 99X Electric. En este circuito, el equipo Porsche Fórmula E ya había conseguido seis podios anteriormente.

El excampeón mundial Wehrlein remontó desde la undécima posición de la parrilla y sigue ostentando el récord como único piloto que ha logrado cuatro pole positions en el mismo circuito.

Por su parte, su compañero Müller comenzó desde la quinta plaza. Lideró la prueba durante 17 vueltas, pero quedó retrasado hacia el final tras una salida del coche de seguridad.

La carrera fue ganada por el piloto Nick Cassidy del equipo Citroen.

En su remontada hasta el quinto puesto, Dennis logró la vuelta rápida, mientras que Martí logró ascender desde la vigésima hasta la séptima posición y consiguió sus primeros puntos en la Fórmula E.

El E-Prix de Ciudad de México supuso un hito importante en la Fórmula E, ya que fue la carrera número 150 del campeonato. Entre los que han formado parte de él desde sus inicios, en Pekín 2014, se encuentra la histórica escudería Andretti y su actual director, Roger Griffiths.

El equipo estadounidense consiguió su primera victoria en el E-Prix de Diriyah en 2018, a la que han seguido otras 11 hasta la fecha. Desde la temporada 9, Andretti compite como equipo cliente de Porsche y, en su primera carrera con el 99X Electric, Jake Dennis ganó el E-Prix de Ciudad de México de 2023. Ese mismo año, Dennis y Andretti consiguieron el Campeonato de Pilotos, primer título mundial de Porsche en la Fórmula E.

Carrera con homenaje incluido a una leyenda de Porsche

Antes del fin de semana en México, Porsche recibió la noticia del fallecimiento de Hans Herrmann a la edad de 97 años.

La leyenda del automovilismo fue uno de los pilotos oficiales más exitosos de Porsche. La trayectoria de Herrmann se caracterizó por numerosas victorias y momentos inolvidables en Le Mans, la Mille Miglia y la Targa Florio.

En 1954, Herrmann celebró una histórica victoria en su categoría con el Porsche 550 Spyder en la Carrera Panamericana de México. Fue el primer vehículo que Porsche desarrolló específicamente para competición por lo que los dos Porsche 99X Electric oficiales compitieron en el E-Prix de Ciudad de México con la decoración del coche ganador de Herrmann en la Carrera Panamericana, conmemorando los 75 años de Porsche Motorsport y rindiendo homenaje al automovilismo en México.

El equipo Porsche rindió homenaje al piloto Hans Herrmann , fallecido a sus 97 años.

Clasificación de pilotos en el E-Prix de México

  1. Nick Cassidy / CITROËN RACING
  2. Edoardo Mortara / MAHINDRA RACING
  3. Oliver Rowland/ NISSAN FORMULA E TEAM
  4. Taylor Barnard / DS PENSKE
  5. Jake Dennis / ANDRETTI FORMULA E
  6. Pascal Wehrlein / PORSCHE FORMULA E TEAM
  7. Josep María Martí / CUPRA KIRO
  8. Jean-Éric Vergne / CITROËN RACING
  9. Nico Müller / PORSCHE FORMULA E TEAM
  10. Norman Nato / NISSAN FORMULA E TEAM
  11. Mitch Evans / JAGUAR TCS RACING
  12. Maximiliano Günther / DS PENSKE
  13. Lucas Di Grassi / LOLA YAMAHA ABT FORMULA E TEAM
  14. Joel Eriksson / ENVISION RACING
  15. Felipe Drugovich / ANDRETTI FORMULA E
  16. Zane Maloney / LOLA YAMAHA ABT FORMULA E TEAM
  17. Sébastien Buemi / ENVISION RACING
  18. Dan Ticktum / CUPRA KIRO
  19. Antonio Félix Da Costa / JAGUAR TCS RACING
  20. Nyck De Vries / MAHINDRA RACING

Clasificación del Mundial de Fórmula E

  1. Nick Cassidy/ CITROËN RACING
  2. Jake Dennis / ANDRETTI FORMULA E
  3. Oliver Rowland / NISSAN FORMULA E TEAM
  4. Pascal Wehrlein / PORSCHE FORMULA E TEAM
  5. Edoardo Mortara / MAHINDRA RACING
  6. Taylor Barnard / DS PENSKE
  7. Nico Müller / PORSCHE FORMULA E TEAM
  8. Maximiliano Günther / DS PENSKE
  9. Sébastien Buemi / ENVISION RACING
  10. Joel Eriksson / ENVISION RACING
  11. Josep María Martí / CUPRA KIRO
  12. Jean-Éric Vergne / CITROËN RACING
  13. Nyck De Vries / MAHINDRA RACING
  14. Zane Maloney / LOLA YAMAHA ABT FORMULA E TEAM
  15. Norman Nato / NISSAN FORMULA E TEAM
  16. Antonio Félix Da Costa / JAGUAR TCS RACING
  17. Mitch Evans / JAGUAR TCS RACING
  18. Felipe Drugovich / ANDRETTI FORMULA E
  19. Lucas Di Grassi / LOLA YAMAHA ABT FORMULA E TEAM
  20. Dan Ticktum / CUPRA KIRO

