Cerro Porteño vs. Junior: canal y hora para ver al tiburón en Copa Libertadores

Cerro Porteño recibe a Junior de Barranquilla, este martes 14 de abril, por la segunda fecha del grupo F de la Copa Libertadores. La hora de inicio del partido será a las 5:00 p.m. de Colombia (7:00 p.m. hora Paraguay) y el canal para verlo en vivo es ESPN y Disney+.

El estadio La Nueva Olla de Asunción, Paraguay, se viste de gala para un partido de dos equipos que están obligados a ganar, luego de su debut en esta Copa Libertadores. Ninguno pudo sumar de a tres en la primera fecha.

Cerro Porteño perdió con Sporting Cristal en Perú, mientras que Junior de Barranquilla no pasó del empate en Cartagena ante Palmeiras. Los tiburones tuvieron que jugar en la heroica porque el Metropolitano aún está en obras de remodelación.

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Bacca, Teo y Muriel comandan la delantera de Junior

Lo cierto es que Junior de Barranquilla viaja a Paraguay con la plena intención de sumar de a tres para empezar con el rumbo del triunfo en esta Copa Libertadores. Una de las cosas más llamativas del tiburón es la delantera que integra el grupo de convocados.

Son tres nombres históricos, de experiencia, con pasado en Europa y que cargan encima partidos de Selección Colombia: Luis Fernando Muriel, Carlos Bacca y Teófilo Gutiérrez. Junto a ellos también asoma Guillermo Paiva, frecuentemente usado por el técnico Alfredo Arias.

Al frente un Cerro Porteño que además de perder en el debut copero ante Sporting, viene de empatar con Nacional en el torneo local paraguayo. En contraste, Junior arriba a Asunción con la tranquilidad de haber goleado en su último partido por 3-0 a Águilas Doradas.

Tabla de posiciones en el grupo F de la Copa Libertadores: así asoma Junior

Sporting Cristal es líder con 3 puntos. El segundo y el tercero, Junior y Palmeiras respectivamente, tienen una unidad. La zona la cierra cierra Cerro Porteño, cuarto con cero puntos.

Aún es prematuro para hablar de crisis o posibles clasificados, pero a partir de esta segunda fecha la tabla de posiciones en esta zona de la Copa Libertadores ya puede empezar a tomar forma, dependiendo de cómo se den los resultados.

Palmeiras y Sporting Cristal jugarán este jueves, 16 de abril, en Brasil por la segunda fecha de la zona. Hasta ese día se sabrá cómo quedarán Junior y Cerro con los duelos al día.

¿Qué canal pasa Cerro Porteño vs. Junior por Copa Libertadores?