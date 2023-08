César Augusto Londoño se va contra Iván Mejía por ofensivo comentario: “pobre, está enfermo”

César Augusto Londoño arremete contra barras bravas de Atlético Nacional

“Soy barrista y eso no me hace vaga, drogadicta, con tendencia al bandidaje. No conozco las armas... no tengo negocio ni de boletas, ni droga, ni licor ni viajes... NO SOY DELINCUENTE... y así como yo somos la mayoría. ¡GENERALIZAR es lo que nos tiene podridos!”.