Chechy Baena llora la muerte de su padre: así reaccionó ante la dolorosa noticia

Colombia tuvo que lamentar en la mañana de este viernes, 8 de agosto, la muerte del periodista, Eugenio Baena Calvo.

Desde hace un par de días, se sabía que el comunicador venía con complicaciones en su salud, sin embargo, se guardaba la esperanza de su recuperación.

Sobre las causas que llevaron al deceso de una de las voces más emblemáticas de la radio, se supo que fue un infarto lo que causó su muerte repentina.

Eugenio Baena falleció el 8 de agosto de 2025. | Foto: Suministrada a SEMANA.

El periodista Jean-Pierre Serna informó que el comunicador había tenido que ser trasladado a otro hospital debido a los problemas que venía presentando.

“Experimentó un fuerte dolor torácico que obligó a su trasladado inicialmente al Nuevo Hospital de Bocagrande, pero posteriormente, debido a la complejidad de su condición, fue remitido a la Clínica Neurodinamia, un centro médico especializado en problemas cardiorrespiratorios”, señaló.

Dicho suceso enluta a la familia Baena, de la cual hace parte la reconocida Chechi, gloria del deporte nacional en el patinaje colombiano.

Esta había guardado silencio en las horas posteriores de que se hizo pública la noticia, pero sobre el medio día hizo un primer pronunciamiento.

En sus historias de Instagram dio a conocer la ubicación de la sala donde será velado su padre, así como el día y la hora del sepelio.

Como era de esperarse, el oriundo de Cartagena será despedido por sus seres queridos en la ciudad donde forjó su larga trayectoria radial.

Último mensaje de la Chechy a su papá

Apenas seis días atrás de la muerte de Baena, la Chechi había compartido una secuencia de fotos, a la que le agregó un sentido texto que daba ánimos a Eugenio.

Desde las primeras letras del escrito, esta veía con esperanza la recuperación de su señor padre.

“Una historia que aún no ha terminado de contarse. Un corazón que dudó, pero no se rindió”, apuntaba.

“Un hombre que escuchó el rumor del abismo... y eligió quedarse”, sumaba en la carta abierta que le escribía a Eugenio.

Para terminar, entrelazaba entre sus palabras la zona caribe del país, con la expectativa de que Eugenio saliera avante.

“Porque en este Caribe nuestro, donde lo real se confunde con lo milagroso, hay quienes caminan por el borde sin caerse. O caen, pero se levantan con el alma intacta. Vamos Papy 🤍 💪🙏“, firmaba la Chechi.

Múltiples despedidas a Baena

Caracol Radio fue la casa de Baena. Allí pasó durante el último tiempo en varios de los programas deportivos del dial.

El Vbar de Caracol Radio, bajo la conducción de Diego Rueda, contó con la experiencia de Baena, y por eso estos se pronunciaron con un sentido mensaje.

“Hoy despedimos al gran Eugenio Baena, sin duda un grande del periodismo colombiano”, apuntaron en su cuenta de X.

— Steven Arce (@stevenarce) August 8, 2025

“Nos quedamos con su gran legado que seguirá trasmitiéndose a través de nuestros micrófonos”, sumaron.

“Un abrazo y una saludo de fortaleza para sus seres queridos”, dijeron para la familia Baena.

Steven Arce, otro que compartió con Baena en la radio escribió un sentido mensaje.

“Qué noticia tan horrible, Eugenio era mi amigo más que un compañero, tenía el alma más joven del equipo, era un vanguardista de pensamiento, decía que sin la radio se moría, pues hoy la radio muere un poco porque cuando uno de los grandes se va, la radio pierde mucho”, dijo Arce.