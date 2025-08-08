Luto en Cartagena: muere Eugenio Baena, periodista deportivo, tras complicaciones de salud

Este viernes, 8 de agosto, se conoció la noticia sobre el fallecimiento del periodista deportivo Eugenio Baena Calvo, quien en los últimos días había enfrentado problemas de salud.

El comunicador social, de 71 años de edad, murió a causa de un infarto fulminante. En Cartagena, Bolívar, hay conmoción por la partida del reconocido periodista.

Desde la Alcaldía de Cartagena lamentaron la noticia y enviaron un mensaje de solidaridad a su familia en medio de este difícil momento.

“Desde la Alcaldía Mayor de Cartagena, en cabeza del señor alcalde, Dumek Turbay Paz, lamentamos la sensible pérdida de Eugenio Baena Calvo, icono de la radio y del periodismo deportivo de nuestro país”, señalaron.

Al mismo tiempo, precisaron que: “Este insigne cartagenero, amante del béisbol, el boxeo y del fútbol, nos deja el legado de su consagrada trayectoria de más de 50 años informándonos sobre el acontecer del mundo del deporte y las hazañas de nuestros ídolos”.

Al finalizar, recordaron la manera en la que el periodista saludaba a su audiencia en medio de los programas radiales en los que participaba: “Buen viaje, Eugenio, tus ‘Buenos días, deportes’ nos acompañarán hasta siempre…”, recordaron.

Por medio de las redes sociales, se conocieron varios mensajes de condolencias y de solidaridad por su fallecimiento.

“Los que estamos en esto de la radio por años, que vivimos de esto, nos duele mucho cuando uno de los grandes y en plena actividad se va. Hoy partió a la eternidad uno de esos GRANDES, EugenioBaenaCalvo, el de ‘Feliz día! ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Feliz día!’… Cartagena" bautizado por @diegonoticia como El Principe de Cartagena. Paz en su tumba y nuestra solidaridad con su familia, en especial a la campeona Chechí Baena y a sus compañeros del @VBarCaracol. Lo extrañaremos mucho”, se lee desde la cuenta @tribuna12.

Por su parte, desde Barranquilla, el reconocido periodista Jorge Cura Amar, director de Atlántico en Noticia de Emisora Atlántico, también se pronunció.

"Eugenio Baena Calvo, periodista deportivo cartagenero con más de 50 años de trayectoria en radio y televisión, falleció este viernes a los 71 años por un paro cardiorrespiratorio, tras estar ocho días hospitalizado. Reconocido como ‘El Bate’, cubrió mundiales de fútbol, boxeo, béisbol y patinaje, y fue director de deportes en Caracol Radio”, dijo Cura.

Entretanto, Jean Pierre Serna, periodista barranquillero, explicó: “Baena Calvo experimentó un fuerte dolor torácico que obligó a su trasladado inicialmente al Nuevo Hospital de Bocagrande, pero posteriormente, debido a la complejidad de su condición, fue remitido a la clínica Neurodinamia, un centro médico especializado en problemas cardiorrespiratorios”.

Además, recordó lo que este periodista le representó a toda Colombia: “Baena, de 71 años, fue una emblemática figura del periodismo deportivo en la región, se encontraba hospitalizado luego de sufrir un episodio cardíaco que requirió atención de urgencia”.