Se conoce la causa de muerte de Eugenio Baena, reconocido periodista deportivo que falleció a los 71 años

Hay tristeza en el periodismo después de que este viernes, 8 de agosto, se confirmara la muerte de Eugenio Baena Calvo. Con su voz, el comunicador social de 71 años se convirtió en una de las principales caras en el mundo del deporte.

La Alcaldía de Cartagena lamentó la noticia y solidarizó con la familia. “Desde la Alcaldía Mayor de Cartagena, en cabeza del señor alcalde, Dumek Turbay Paz, lamentamos la sensible pérdida de Eugenio Baena Calvo, icono de la radio y del periodismo deportivo de nuestro país“, señaló.

Según lo que se ha podido conocer hasta el momento, Baena venía con quebrantos de salud desde hace varios días. De hecho, se encontraba internado en un centro médico después de que se sometiera a un procedimiento quirúrgico cardíaco.

Lastimosamente, sufrió un infarto fulminante que lo mató, esta fue la causa de su fallecimiento según se ha revelado en las últimas horas.

El periodista Jean-Pierre Serna informó que el comunicador había tenido que ser trasladado a otro hospital debido a los problemas que venía presentando.

“Experimentó un fuerte dolor torácico que obligó a su trasladado inicialmente al Nuevo Hospital de Bocagrande, pero posteriormente, debido a la complejidad de su condición, fue remitido a la Clínica Neurodinamia, un centro médico especializado en problemas cardiorrespiratorios”, señaló.

Caracol Radio, medio para el que trabajó durante varios años, expresó sus condolencias.

“Eugenio Baena falleció a sus 71 años, y se despidió del mundo del periodismo deportivo tras años de trabajar en Caracol Radio y deja en alto el legado en la radio colombiana", indicó.