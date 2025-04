Christian Marrugo contó la verdad sobre propuesta que rechazó en el FPC: “No quería dañar todo”

Christian Marrugo es una de las grandes figuras que ha tenido en los últimos tiempos el fútbol profesional colombiano. Su talento lo hizo militar en varios equipos importantes de la primera y segunda división del rentado nacional.

Pero eso sí, seguramente muchos hinchas se quedaron con las ganas de verlo vestido con los colores del equipo de sus amores. Sobre un tema relacionado con esto hizo referencia el exjugador del Deportivo Independiente Medellín (Dim).

En charla con As Colombia, Marrugo confesó que rechazó una oferta del Junior de Barranquilla, uno de los equipos con mayor poder económico de Colombia. El mediocampista ofensivo confesó la verdad por la que cuál le dijo no a la oferta.

“A mí Puebla, a los 31 años, cuando estaba en Medellín, me llama, que me querían comprar y darme un contrato de tres años. Antes había llegado una propuesta de Junior, pero yo la había rechazado porque yo no vivía con mi hijo y no había compartido tanto con él”, empezó asegurando.

Christian Marrugo, con los colores del Real Cartagena. | Foto: Redes del Real Cartagena

“Cuando yo llego a Medellín convivo con él todos los días, salí campeón, fui ídolo y no quería dañar todo lo que había hecho. Todo se me estaba dando y era algo que no quería en el momento”, añadió el exfutbolista de Independiente Santa Fe de Bogotá.

“Me llamaron y me dijeron, pero no. Fue ese momento en el que llegó Teo, Chará, pero yo en el DIM estaba feliz. Me renovaron por dos años más. Puebla en una semana se dio todo y me fui. Estuve un año, estaba jugando, no descendimos, luego llegó un técnico en el que no estaba haciendo mi futbol, fui un año a Millonarios y regresé, el DT me dijo para quedarme”, sentenció.

Solo en la imaginación de muchos, sobre todo aficionados del equipo que en la actualidad dirige el venezolano César Farías, quedará lo que pudo haber sido la historia de tener a Christian Marrugo como rojo y blanco.

Marrugo, como bien se sabe, también vistió los colores de la Selección Colombia de Mayores. Christian hizo referencia, en la misma charla, a cuando se dio su debut en el fútbol profesional.

Christian Marrugo con Independiente Santa Fe. | Foto: AFP