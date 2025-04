Millonarios toma primera decisión con Neyser Villarreal tras lesión de Leo Castro

De acuerdo con el periodista deportivo Guillermo Arango, Millonarios hará todo lo necesario para que Neyser no esté presente en los próximos microciclos de la Selección Colombia, esto con el fin de no perder un atacante más.

“Primero me felicitó por el partido, pero Falcao me regañó por pararme en el balón. Usted esa cosa que hizo no lo vuelva a hacer, eso no genera nada. En Argentina te patean”, reveló sobre la charla privada que tuvo con el Tigre.