Chunga se quedó con los guantes listos para defender al América: ¿qué pasó con la llegada del arquero?

¿Qué pasó?, es una pregunta recurrente que se hacen los hinchas del equipo América de Cali, luego de que este fin de semana se vieran disueltas las posibilidades de ver al prometedor arquero José Luis Chunga, de proceso con la Selección Colombia, defendiendo los tres palos del arco escarlata.

Lo anterior, luego de que las directivas del cuadro vallecaucano confirmaran que quien llegaría a ocupar el puesto de arquero sería el guardameta Jorge Soto, cerrando así las puertas al arquero barranquillero, de gran proyección.

Ante los interrogantes, ha trascendido que la no llegada de Chunga al arco del América se derivó de un problema interno de comunicación, que terminó por romper los acuerdos de palabra que, al parecer, ya existían para que Chunga se vistiera con los colores del club caleño, en medio de un hecho que generó desazón, no solo para el portero, sino también para gran parte de la afición.

Sobre lo ocurrido, según declaraciones del dueño de América de Cali, Tulio Gómez, entregadas a medios deportivos especializados del país, lo que sucedió fue un error de comunicación, pues, mientras que el presidente del equipo, Mauricio Romero, avanzaba en el pacto verbal con Chunga, Gómez ya había concretado el negocio con Jaguares de Córdoba para la llegada de Soto al club escarlata.

El dirigente deportivo, Tulio Gómez, dueño del América, hizo el mea culpa, y explicó por qué no llegó Chunga al equipo escarlata. - Foto: Instagram @tulioagomezg

En medio del disgusto que se generó por la ruptura del pacto verbal, las directivas del club rojo de Valle del Cauca tuvieron que presentar públicamente excusas con el arquero y sus representantes, entendiendo que ello actuó en importante detrimento del presente del guardameta, que recientemente se convirtió en figura del equipo Alianza Petrolera.

Si bien en un comienzo los agentes del arquero habían denunciado el hecho criticando la falta de palabra del club, y afirmando que “el sábado (1° de julio) en la noche hicimos acuerdo de palabra y el lunes (3 de julio) cambiaron de opinión”, posteriormente, ante las excusas del club, se manifestaron nuevamente para aceptarlas.

Medios de la prensa deportiva del país también han hecho, durante este fin de semana, relación a los señalamientos hechos por el empresario deportivo Nikos Petropulos, agente de Chunga, quien lamentó que el club o sus directivos no respetaran los acuerdos de palabra. Sentenció que, si bien el hecho aún no había quedado plasmado en el papel, para él, “la palabra es más importante que cualquier contrato”, lamentando que para el club América de Cali, la validez de la palabra sea diferente, obrando en detrimento del arquero, más, sin embargo, cerraron el tema manifestando que aceptan las excusas expresadas por el club.

Chunga seguirá en la búsqueda de equipo tras el malentendido con América de Cali. - Foto: Getty Images / Michael Janosz

En su momento, en medio de sus lamentos por el malentendido, Tulio Gómez también advirtió que “algún día tendremos a Chunga, es un gran profesional”.

Para los agentes de Chunga, queda la certeza de que ellos no fueron los responsables de la no llegada del talentoso arquero al cuadro americano, y afirmaron que el jugador seguirá en la búsqueda de nuevas oportunidades en el fútbol nacional y extranjero, que permitan no solo prestar sus servicios, sino también seguir sumando en su proceso de crecimiento profesional.

Así las cosas, el conjunto dirigido por Lucas González, finalmente contará en el arco para esta nueva temporada con Soto.