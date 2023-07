Polémica en América: jugador se habría mostrado inconforme por la salida de Alexandre Guimarães

América de Cali ha entregado varias noticias a su hinchada durante los últimos días. Tras la salida de Alexandre Guimaraes, el cuadro escarlata confirmó a Lucas González como nuevo técnico para el siguiente semestre, todo con el objetivo de lograr el campeonato.

Sin embargo, a pesar de la llegada del bogotano, parece que la salida del brasileño no habría gustado mucho en varios referentes del plantel. Así lo confirmó el periodista Jaime Dinas, quien mediante sus redes sociales informó que Iago Falque, hombre que tuvo un nivel importante bajo el mando de Guima, tanto Franco Leys, se mostraron en desacuerdo por la salida del timonel.

“Los jugadores Iago Falque y Franco Leys, promueven presentar carta de inconformidad a Directiva @AmericadeCali por salida y maltrato a la campaña de Alexander Guimaraes, el recién incorporado Carlos Darwin Quintero NO quiso adherirse al reclamo”, escribió este sábado, 1° de julio.

Iago Falque, español que ilusiona a los americanos con su desempeño. - Foto: Dimayor

Aunque no se sabe con exactitud que otros jugadores han hecho parte de este inconformismo, la noticia cae como un balde de agua fría a la llegada de González, quien en días pasados manifestó su asombro por la magnitud de jugadores que tendrá a su mando en esta temporada.

Trato diferente con Lucas, no se le exigirá título

Tulio Gómez, máximo accionista del cuadro americano, es uno de los defensores a rajatabla de su nuevo entrenador. En las últimas horas, en conversación con el medio Zona Libre de Humo, demostró que no importaban los comentarios negativos hacia el nuevo proceso, pues su confianza era absoluta al nuevo cuerpo técnico.

“Lucas representa el estilo de juego que queremos, es un hombre muy estudiado”, sentenció hablando de las razones para esta contratación. Además, recordando al entrenador saliente, dijo: “A Güima no lo renovamos porque no fue campeón, no, no lo renovamos porque no iba en el camino que nosotros queremos”.

Aclarando rumores de la determinación con el brasileño, el directivo expresó que para el proceso anterior, como para ningún otro, hubo incidencia suya: “Yo respaldé a muerte cuando llegó Guimarares y me decían que donde lo había sacado y me puteaban, lo mismo hice con Juan Cruz. Yo no me meto en ninguna decisión de los DT, ni en la nómina, nada”.

Lucas González junto a su cuerpo técnico en el primer entrenamiento con América. - Foto: @AmericadeCali

Tras algunas declaraciones en donde defendió sus posturas, fue que dio a conocer cuáles eran los objetivos con el entrenador bogotano. Allí fue donde los aficionados sintieron indignación total por lo dicho por Gómez, quien, de manera abierta, expresó: “A Lucas no le vamos a exigir que sea campeón, le vamos a exigir trabajo”.

En su momento, la razón para que Guimaraes no siguiera al frente del equipo, era que, de no conseguir el trofeo en el 2023-I, estaría obligado a dar un paso al costado. Ahora, para los aficionados no es viable cómo se haga un retroceso en su proceso, se resguarde dinero para no gastar tanto en un entrenador y aparte, no se busque ser campeón.

Alexandre Guimaraes, técnico que salió del América. - Foto: Corbis via Getty Images

Ante esto, Tulio afirmó que “el bobo compra caro y malo, el inteligente, bueno, bonito y barato”, poniendo, al parecer, por encima la economía del club antes que la grandeza. “Algunos periodistas son felices indisponiendo a la hinchada, y todo les parece malo. El fútbol es un negocio y con el mínimo recurso se debe lograr el máximo beneficio”, complementó.

Luego de esto, siguió por la misma línea del no gasto a alto costo para la contratación de jugadores: “Nuestra política no es traer jugadores rimbombantes, es traer jugadores que rindan, esto no es un reality, ni siquiera para ganar una alcaldía voy a traer estrellas”. Cabe recordar que un día ante anuncio entre críticas a Víctor Ibarbo, delantero que no juega hace un buen tiempo.

Este viernes, 30 de junio, las redes del América mostraron las primeras imágenes de Lucas González en acción junto a sus nuevos dirigidos. En primera medida, se vio un grupo receptivo de su nuevo guía y un cuerpo técnico con los mejores deseos, basta esperar que eso quede plasmado en campo a partir de la Liga Betplay 2023-II.