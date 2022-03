Ciclista Tatiana Orjuela denuncia que fue víctima de acoso sexual en Antioquia

La ciclista profesional bogotana, Tatiana Orjuela, adscrita al equipo Avinal- Carmen del Viboral, denunció ser víctima de acoso mientras entrenaba por las carreteras de Antioquia. Todo parece indicar que un motociclista le habría “pegado una nalgada”, según indicó la deportista en un video hecho por ella, minutos posteriores al suceso en donde relató lo ocurrido.

La joven se encontraba realizando un entrenamiento habitual en la vía entre la Universidad de Antioquia y Rionegro, cuando fue agredida por un hombre en sus glúteos. El hecho ha causado la molestia de otras deportistas, de la familia de Tatiana y de la ciudadanía en general.

La deportista mostró su indignación ante lo sucedido. “Veníamos terminado nuestro entreno cuando un señor, que iba en una moto, le pareció muy gracioso pegarme una nalgada, que casi me tumba de la bicicleta”, contó. Además, mencionó lo desagradable que fue verse expuesta ante dicha situación. “El día de hoy quiero compartirles algo desagradable que me sucedió durante mi entrenamiento. Yo no puedo creer que hayan personas o hombres que sean así”, afirmó.

Tras el suceso, otras deportistas han mostrado sus molestia frente al tema; incluso, fueron reveladas las placas de la moto en la que se transportaba el hombre que presuntamente acosó a la deportista. Para los ciclistas en general ya es complejo lidiar con las imprudencias viales que se pueden presentar en las carreteras del país para que ahora las mujeres tengan que cuidarse de los hombre inescrupulosos.

Las placas de la moto que se compartieron por redes sociales fueron RBU 03F; además, se dieron a la tarea de buscar el propietario de la misma por medio de la plataforma Registro Único Nacional de Transito (RUNT). Cabe mencionar que esta no es la primera vez que sucede un hecho como estos; otras ciclistas han tenido que vivir este tipo de episodios desafortunados en medio de sus entrenamientos.

La ciclista capitalina hizo la denuncia respectiva y se espera que las autoridades logren dar con el paradero del presunto agresor. El equipo de la corredora no se ha manifestado de manera pública, pero compartió por medio de sus redes sociales su indignación y la denuncia pública que hizo la deportista.

Tatiana Orjuela hace parte parte de la Selección bogotana desde hace cuatro años. También ha sido campeona distrital, se llevó el título de la Vuelta al Ecuador y ganó el premio nacional de pista, todos en el 2019.

Escándalo de acosos sexual en colegio de Bogotá

Un nuevo escándalo sobre presunto abuso y acoso sexual de profesores contra estudiantes salió a la luz pública este lunes 14 de marzo, en Bogotá, luego de que alumnas del Colegio Distrital Venecia, de la sede del barrio Nuevo Muzú, hicieran un plantón para denunciar que un docente abusó de dos alumnas de 10 y 13 años, y que otro profesor intimida a estudiantes dentro del plantel.

En señal de protesta, las alumnas imprimieron varios mensajes de texto con frases insinuantes y morbosas, que aparentemente les habrían dicho los docentes a las menores de edad dentro de los salones de clase.

“Al ir en jardinera o sudadera siempre me decía que me baje más el escote, o me miraba las piernas y se relamía los labios. En recuperación me dijo que si le ofrecía algo bueno con mi cuerpo me pasaba en limpio. Ese día me tocó llamar a mi papá y pedirle que me ayudara (él no estaba enterado de lo que me había dicho el profesor)”, fue uno de los chat que revelaron las estudiantes y que pegaron en la cerca y en las paredes del frente del colegio.