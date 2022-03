¿Quién es la esposa de David Ospina, el arquero de la Selección Colombia?

Jessica Sterling es la esposa del arquero de la Selección Colombia. La empresaria es graduada como administradora de empresa, oriunda de Medellín y es la dueña de “Sterling Grace”, un spa, dedicado al cuidado y mantenimiento de uñas (con sede en su ciudad de origen y en Envigado).

Sterling y Ospina se casaron el 16 de junio del 2012, dos años después del nacimiento de su primogénita Dulce María. Luego, en el 2015 llegó su segundo hijo, Maximiliano. Su historia de amor inició cuando el arquero trabajó en el Atlético Nacional, el primer club de fútbol, en el cual inició su carrera profesional.

El 12 de marzo, la empresaria compartió a través de su perfil de Instagram la celebración de cumpleaños de su hija. En la publicación, Sterling escribió “Tener a Dulce María es uno de los mejores regalos de nuestras vidas❤️ afortunados somos que Dios nos haya mandado una niña tan amorosa, tierna, amable, respetuosa, responsable, disciplinada, generosa, humilde, la mejor hermana, la mejor amiga que puedan tener 🥺🥺 sobre todo la más DULCE💖 y No termino de describirla acá!!Les cuento que los cumplió muy feliz el Dulcesito 🍭de mi vida!! Te amamossss @dulcemaria.os”, junto con una foto varias fotos en las que aparece ella, David Ospina y su hijo Maximiliano.

David Ospina

David Ospina, conocido por ser el arquero de la Selección profesional de fútbol colombiana, tiene 33 años y actualmente juega como guardameta en el Nápoles, de la serie A de Italia.

Además de su carrera futbolística, se ha destacado como un empresario. Las amistades que ha hecho el portero a lo largo de su carrera en la Selección Colombia también han desencadenado en la incursión en el mundo inmobiliario. Junto a Iván Ramiro Córdoba, Mario Alberto Yepes y Juan Pablo Ángel fue inaugurado en 2019 el Parque Comercial Jardines Llano Grande, ubicado en las afueras de Medellín.

Con más de 15.000 metros cuadrados de extensión con grandes marcas asociadas, este proyecto le habría costado a los cuatro jugadores un total de 33 millones de dólares.

Desde Italia, aunque con la posibilidad de hacerlo desde otro país la próxima temporada, se encarga del éxito de estos proyectos que desde ya le aseguran una buena ocupación para cuando tome la decisión de ‘colgar los guantes’.

Ospina y el Nápoles

El futuro de David Ospina en el Nápoles de Italia sigue siendo una incógnita. El tiempo corre en contra del arquero colombiano en cuanto a su panorama, dado que tiene contrato con la escuadra europea hasta el 30 de junio del 2022.

El portero, que ha sido titular indiscutible en el esquema de Spaletti, ha manifestado su deseo de quedarse en este club, pero la directiva napolitana no ve muy viable su estancia y buscaría renovar su arco, dándole la confianza a Alex Meret y buscar otra ficha.

En ese orden de ideas, en Italia ya se habla del que será el posible reemplazo del golero cafetero. Lorenzo Montipo, quien milita en el Hellas Verona, sería una de los nombres que maneja el Nápoles para la próxima temporada; su agente, Alberto Fontana, habló sobre Nápoles y una posible llegada.

“Lamentablemente, el año pasado descendió encajando muchos goles. En Verona se relanzó, el sueño de todos siempre es subir un escalón, pero Lorenzo tiene que pensar en completar su propia maduración”, dijo de entrada en charla con Radio Marte.

“Creo que habrá interés: si uno lo hace tan bien y tiene esta edad, me asombraría lo contrario. Al Nápoles ciertamente no se puede decir que no, ya que todos los grandes equipos necesitarán dos porteros fuertes para estar a la altura en cualquier competencia”, agregó Fontana.