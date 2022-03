Atento Ospina: en Italia ya hablan del que será su reemplazo en Nápoles

El futuro de David Ospina en el Nápoles de Italia sigue siendo una incógnita. El tiempo corre en contra del arquero colombiano en cuanto a su panorama, dado que tiene contrato con la escuadra europea hasta el 30 de junio del presente año.

El portero, que ha sido titular indiscutible en el esquema de Spaletti, ha manifestado su deseo de quedarse en este club, pero la directiva napolitana no ve muy viable su estancia y buscaría renovar su arco, dándole la confianza a Alex Meret y buscar otra ficha.

David Ospina es uno de los referentes del cuadro napolitano, que pelea por el título de la Serie A - Foto: Giuseppe Bellini/Getty Images

En ese orden de ideas, en Italia ya se habla del que será el posible reemplazo del golero cafetero. Lorenzo Montipo, quien milita en el Hellas Verona, sería una de los nombres que maneja el Nápoles para la próxima temporada; su agente, Alberto Fontana, habló sobre Nápoles y una posible llegada.

“Lamentablemente, el año pasado descendió encajando muchos goles. En Verona se relanzó, el sueño de todos siempre es subir un escalón, pero Lorenzo tiene que pensar en completar su propia maduración”, dijo de entrada en charla con Radio Marte.

“Creo que habrá interés: si uno lo hace tan bien y tiene esta edad, me asombraría lo contrario. Al Nápoles ciertamente no se puede decir que no, ya que todos los grandes equipos necesitarán dos porteros fuertes para estar a la altura en cualquier competencia”, agregó.

Por Ospina llueven ofertas

Ante la situación por la que pasa el cafetero, ya varios equipos empiezan a hacer sus apuestas por sus servicios. Dos grandes de Europa han sido los que más han sonado en las últimas semanas para contar con Ospina, pero en las últimas horas se activó el interés de un exótico equipo que lo tenía en carpeta, pero que había desaparecido de la órbita.

Se trata del Al-Nasr, de los Emiratos Árabes Unidos, equipo que reactivó las conversaciones con el colombiano para tenerlo en la próxima temporada. El periodista Rudy Galetti informó a través de su cuenta de Twitter que no “hay ninguna sorpresa a partir del 9 de enero: Al-Nasr sigue interesado en David Ospina y la oferta enviada al jugador sigue vigente”.

Por otro lado, uno de los rumores que ha tomado más fuerza en horas recientes ha sido una posible llegada al Real Madrid, club que ha preguntado por sus servicios desde hace un tiempo.

El medio Il Napoli Onlinne puntualizó en el caso: “El periodista Fabio Santini habló de dicho interés y de la negociación. Agregó que emisarios del club español estarán próximamente en Italia para hablar con el guardameta sudamericano”.

Ahora bien, la escuadra merengue no es la única interesada en las atajadas del colombiano. Otro equipo histórico de Europa entraría en la puja, dado que, Ospina, es del gusto del entrenador. Se trata de la Lazio, equipo de Italia que es dirigido por Mauricio Sarri, experimentado entrenador.

“El sueño de Sarri es Kepa, del Chelsea (compromiso prohibitivo). Vicario gusta (Empoli dispuesto a redimirlo del Cagliari) y Rico se evalúa. Proponen a Gollini (al margen en el Tottenham) y Ospina (expirando con el Nápoles)”, afirmaron desde los medios.