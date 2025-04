Club León hizo último anuncio oficial sobre James Rodríguez: destapó curiosa imagen

Ya que se habla sobre el también exfutbolista del Everton de Inglaterra y el Porto de Portugal, hace unos días habló en conferencia de prensa y reveló si se irá o no de Club León por no jugar el Mundial de Clubes , que se va a llevar a cabo en Estados Unidos.

“Yo estoy feliz aquí, me han tratado bien desde que llegué el primer día. Esto no tiene que salir de foco todo lo que está pasando, estoy feliz. Tengo contrato un año y lo voy a cumplir hasta el último día, tienen que estar tranquilos porque yo estoy feliz. Si se juega el Mundial o no, eso no va a cambiar en nada que yo me quiera quedar. Estoy feliz y estoy bien”, manifestó sin tapujos.