Club León tomó decisión con James Rodríguez y ya es oficial: este es el último anuncio

Club León de la Liga MX hizo oficial una última decisión que se tomó con el experimentado mediocampista colombiano James David Rodríguez. El 10 fue elegido para ser titular ante New York City de la MLS de los Estados Unidos .

Sin lugar a dudas, la estrella de la Selección Colombia de Mayores es el máximo referente que tiene la escuadra mexicana. Que no ha arrancado de la mejor manera el segundo semestre del año.

LEAGUES CUP 2025 🏆 Llegamos al Sports Illustrated Stadium 🏟️ y estamos listos para entrenar a @newyorkcityfc . Suscríbete a #MLSSeasonPass de @AppleTV y no te pierdas la @LeaguesCup 💻 https://t.co/cuDThDsIyi pic.twitter.com/gOwFmgwtyj

Club León está obligado a vencer a New York City este viernes 1 de agosto. La victoria no será sencilla y eso no es secreto para nadie, pero lograrla tampoco es imposible.