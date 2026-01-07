Deportes

Compañero de Luis Muriel y juzgado por violación es confirmado como nuevo fichaje en Marruecos

Polémico jugador, que fue compañero de Luis Fernando Muriel en Europa y fue juzgado por un caso de violación, reinicia su carrera en África.

8 de enero de 2026, 3:53 a. m.
Ben Yedder celebra un gol con el Sevilla. Foto: Getty Images

El exdelantero del Sevilla y del Mónaco, Wissam Ben Yedder, inmerso en varios casos judiciales relacionados con violencias sexuales, firmó un contrato de seis meses con el Wydad Athletic Club de Casablanca, uno de los clubes más grandes de Marruecos, con una opción de renovación por una temporada, anunció el equipo marroquí.

Cabe recordar que Wissam Ben Yedder y Luis Fernando Muriel fueron compañeros en Europa y coincidieron en el Sevilla de España durante la temporada 2017/2018. El colombiano y el francés peleaban por un puesto en la titular. Durante esos meses, el delantero colombiano pasó más tiempo como suplente y Ben Yedder le ganaba el pulso por estar desde el inicio.

En los últimos años el polémico delantero francés con 19 partidos y 3 goles en su selección nacional, le da la vuelta al mundo por sus comparecencias en los tribunales, perdiendo la estela del fútbol de élite europeo y concentrándose en los líos legales, las defensas y las charlas con abogados.

Ben Yedder celebra un gol con el Sevilla. Foto: Getty Images

De 35 años de edad, Ben Yedder fue una figura del fútbol sala antes de brillar en el Toulouse entre 2010 y 2016, que le inspiró la carrera hasta el salto al Sevilla y compartir con Muriel. Tras tres temporadas en el club español, pasó al Mónaco desde 2019 a 2024, antes de comprometerse en abril de 2025 con el Sepahan SC, en Irán.

Los líos legales apagaron la carrera de Ben Yedder

Por sus líos legales, su presencia en la élite se fue apagando y su última aparición fue con el Sakaryaspor en septiembre pasado, un club de la segunda división turca. En noviembre de 2025 compareció en el tribunal penal de los Alpes Marítimos, en el sureste de Francia, por “violación, intento de violación y agresión sexual”.

Su hermano Sabri y él habían sido ya imputados en 2023, tras acusaciones que ambos niegan de dos jóvenes de 18 y 19 años en el momento de los hechos.

Además, a principios de septiembre fue condenado por el tribunal correccional de Niza a 90.000 euros (105.170 dólares) de multa por violencia psicológica contra su esposa, con quien está en proceso de divorcio.

Tras una condena en España por fraude fiscal cuando jugaba en el Sevilla, fue también juzgado en otoño de 2024 por violencia sexual contra una joven durante una noche de exceso de alcohol unos meses antes. Condenado a dos años de prisión con suspensión, presentó un recurso. Mientras Ben Yedder intentará reiniciar su carrera en Marruecos, Muriel firmará con el Junior de Barranquilla.

Noticias Destacadas