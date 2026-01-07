Deportes

Fuad Char dio veredicto al negocio entre Luis Fernando Muriel y Junior: pronunciamiento oficial

La voz oficial, desde Junior, se pronunció sobre el negocio con Muriel: dijo qué falta para la contratación del jugador.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Redacción Deportes
8 de enero de 2026, 3:07 a. m.
Fuad Char hizo pronunciamiento sobre cómo va el negocio con Luis Fernando Muriel para que llegue a Junior.
Fuad Char hizo pronunciamiento sobre cómo va el negocio con Luis Fernando Muriel para que llegue a Junior. Foto: Izq: Getty Images / Der: Colprensa - Cambio Radical (API)

No está cerrado lo de Luis Fernando Muriel a Junior de Barranquilla, pero Fuad Char, accionista del elenco tiburón, ya dio un veredicto oficial ante tantos rumores: hay acuerdo con el futbolista.

Entonces, ¿Qué falta para que se confirme la llegada de Luis Fernando Muriel a Junior de Barranquilla? Que el equipo de la Costa Caribe colombiana llegue a un acuerdo con Orlando City, donde Muriel tiene contrato.

Junior llegó a un acuerdo con Muriel, falta el ok de Orlando City

Fuad Char se lo dijo a El Heraldo: “Con el jugador ya estamos de acuerdo. Esperamos que el equipo (Orlando City) apruebe nuestra propuesta”.

Fuad Char, figura de peso y voz autorizada en Junior de Barranquilla.
Fuad Char, figura de peso y voz autorizada en Junior de Barranquilla. Foto: Colprensa (API).

Restarían horas para saber si Junior y Orlando City llegan a un acuerdo final para que Luis Fernando Muriel juegue en el Fútbol Profesional Colombiano luego de varios años. Los canales oficiales del tiburón serán la fuente de información oficial.

Deportes

La maniobra de Millonarios para que Falcao suspenda las cuatro fechas de castigo en el FPC: Jugada maestra

Deportes

Adrián Ramos, clave para la llegada de un refuerzo con recorrido europeo a América de Cali

Deportes

Mackalister Silva revela el particular detalle que le entregará a Radamel Falcao tras volver a Millonarios

Deportes

Este sería el mega salario de Radamel Falcao García en su regreso a Millonarios

Deportes

Revelan movida de Santiago Giordana en Millonarios: se supo tras el anuncio de Falcao

Deportes

Boca Juniors vs. Millonarios en La Bombonera y homenaje a Miguel Ángel Russo: ¿Jugará Falcao García?

Deportes

Traspié del Manchester City mueve la tabla en Premier League: al Wolves de Arias no le alcanza

Deportes

Revelan la postura de Néstor Lorenzo por el regreso de Falcao a Millonarios: decisión para el Mundial

Deportes

Definido el futuro de José Enamorado: Fuad Char hizo anuncio oficial que retumba en Junior

Deportes

Junior de Barranquilla cerró su primer fichaje para 2026: Fuad Char sacó la chequera

Muriel, de 34 años y con recorrido en Europa y la Selección Colombia, tiene contrato con Orlando City hasta diciembre de este 2026. Se desconoce oficialmente cuál es la operación que adelanta Junior con el cuadro de la MLS, pero lo cierto es que el delantero costaría cerca de 1 millón de euros.

Otros rumores de la prensa apuntan a que el salario anual de Luis Fernando Muriel, en Junior de Barranquilla, sería de 1.5 millones de dólares. Así lo revelan medios como El Universal.

“Esta cifra es posible gracias a una ‘ingeniería financiera’ que incluye el apoyo de patrocinadores privados, similar al modelo utilizado por Millonarios con Falcao García“, añadió el último medio referenciado.

¿Qué piensan los jugadores de Junior ante una eventual llegada de Luis Muriel?

Parece que caería de perlas, y lo dicen al menos dos referentes de Junior. Uno es Yimmi Chará, a quien la prensa vio en Barranquilla y le preguntó por Muriel, algo que el volante tiburón no escondió: “Sería algo bueno, un 9 muy importante para lo que queremos”.

Otro fue Teófilo Gutiérrez y, de hecho, bastante diciente. Fue a finales de diciembre de 2025, cuando el tema ya ocupaba las páginas de los medios más importantes de Colombia. El perfume y Muriel hicieron un live en Instagram y generaron reacciones.

“¿Qué prometes tu si llegas? Tienes que hacerte cargo”, le preguntó Teo a Muriel. Este último, sincero, respondió: “Ya yo me hice cargo, la gente sabe. La pelotica está del otro lado, estoy es esperando”. Ahí, hizo un movimiento tipo entrenamiento previo a entrar al campo de juego. “Puntica de pies, estoy esperando nada más”.

También se ha escuchado, en rumores, que Muriel se bajaría significativamente el salario si deja Orlando City y llega a Junior de Barranquilla.

Más de Deportes

Millonarios asegura liderato del cuadrangular gracias a su victoria frente a Santa Fe en la primera fecha del cuadrangular B.

La maniobra de Millonarios para que Falcao suspenda las cuatro fechas de castigo en el FPC: Jugada maestra

Adrián Ramos, figura e ídolo de América de Cali.

Adrián Ramos, clave para la llegada de un refuerzo con recorrido europeo a América de Cali

Radamel Falcao (izquierda) con Macalister Silva (derecha) en la concentración de Millonarios.

Mackalister Silva revela el particular detalle que le entregará a Radamel Falcao tras volver a Millonarios

Falcao García, capitán de Millonarios.

Este sería el mega salario de Radamel Falcao García en su regreso a Millonarios

Santiago Giordana y Falcao jugando juntos, en Millonarios, en la Liga BetPlay 2025-l.

Revelan movida de Santiago Giordana en Millonarios: se supo tras el anuncio de Falcao

Radamel Falcao García y Miguel Ángel Russo.

Boca Juniors vs. Millonarios en La Bombonera y homenaje a Miguel Ángel Russo: ¿Jugará Falcao García?

La tabla de posiciones en Premier League tras inesperado empate de Manchester City. Wolves aún sigue abajo.

Traspié del Manchester City mueve la tabla en Premier League: al Wolves de Arias no le alcanza

Parece que Néstor Lorenzo tiene una postura clara sobre el regreso de Falcao a Millonarios y un posible llamado al Mundial 2026.

Revelan la postura de Néstor Lorenzo por el regreso de Falcao a Millonarios: decisión para el Mundial

Técnico de Wolverhampton y Jhon Arias contra Everton.

La contundente decisión del DT del Wolverhampton con Jhon Arias contra Everton: Nadie lo vio venir

¿Nuevamente Falcao jugando con Millonarios ante River Plate? Ya pasó en 2024.

¿Jugará Falcao ante River Plate? Fecha y hora para ver el amistoso de Millonarios

Noticias Destacadas