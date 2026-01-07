Fuad Char dio veredicto al negocio entre Luis Fernando Muriel y Junior: pronunciamiento oficial

No está cerrado lo de Luis Fernando Muriel a Junior de Barranquilla, pero Fuad Char, accionista del elenco tiburón, ya dio un veredicto oficial ante tantos rumores: hay acuerdo con el futbolista.

Entonces, ¿Qué falta para que se confirme la llegada de Luis Fernando Muriel a Junior de Barranquilla? Que el equipo de la Costa Caribe colombiana llegue a un acuerdo con Orlando City, donde Muriel tiene contrato.

Junior llegó a un acuerdo con Muriel, falta el ok de Orlando City

Fuad Char se lo dijo a El Heraldo: “Con el jugador ya estamos de acuerdo. Esperamos que el equipo (Orlando City) apruebe nuestra propuesta”.

Fuad Char, figura de peso y voz autorizada en Junior de Barranquilla. Foto: Colprensa (API).

Restarían horas para saber si Junior y Orlando City llegan a un acuerdo final para que Luis Fernando Muriel juegue en el Fútbol Profesional Colombiano luego de varios años. Los canales oficiales del tiburón serán la fuente de información oficial.

Muriel, de 34 años y con recorrido en Europa y la Selección Colombia, tiene contrato con Orlando City hasta diciembre de este 2026. Se desconoce oficialmente cuál es la operación que adelanta Junior con el cuadro de la MLS, pero lo cierto es que el delantero costaría cerca de 1 millón de euros.

Otros rumores de la prensa apuntan a que el salario anual de Luis Fernando Muriel, en Junior de Barranquilla, sería de 1.5 millones de dólares. Así lo revelan medios como El Universal.

“Esta cifra es posible gracias a una ‘ingeniería financiera’ que incluye el apoyo de patrocinadores privados, similar al modelo utilizado por Millonarios con Falcao García“, añadió el último medio referenciado.

¿Qué piensan los jugadores de Junior ante una eventual llegada de Luis Muriel?

Parece que caería de perlas, y lo dicen al menos dos referentes de Junior. Uno es Yimmi Chará, a quien la prensa vio en Barranquilla y le preguntó por Muriel, algo que el volante tiburón no escondió: “Sería algo bueno, un 9 muy importante para lo que queremos”.

Otro fue Teófilo Gutiérrez y, de hecho, bastante diciente. Fue a finales de diciembre de 2025, cuando el tema ya ocupaba las páginas de los medios más importantes de Colombia. El perfume y Muriel hicieron un live en Instagram y generaron reacciones.

“¿Qué prometes tu si llegas? Tienes que hacerte cargo”, le preguntó Teo a Muriel. Este último, sincero, respondió: “Ya yo me hice cargo, la gente sabe. La pelotica está del otro lado, estoy es esperando”. Ahí, hizo un movimiento tipo entrenamiento previo a entrar al campo de juego. “Puntica de pies, estoy esperando nada más”.

También se ha escuchado, en rumores, que Muriel se bajaría significativamente el salario si deja Orlando City y llega a Junior de Barranquilla.