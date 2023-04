Compañeros de James Rodríguez se mostraron nostálgicos con su partida de Olympiacos; así reaccionaron

Este jueves, James Rodríguez sorprendió al mundo entero con su salida del Olympiacos, club donde se convirtió en figura pero en el que a su vez, sufrió percances en los últimos meses. Sus constantes ausencias en juegos cruciales empezaron a despertar las dudas de su continuidad en el equipo del ‘Pireo, que finalmente se confirmaron en esta jornada.

La evidencia de su molestia en el club se dio con el mensaje de despedida que publicó en sus redes sociales. Allí, el cafetero se mostró agradecido por este tiempo en el equipo pero a su vez confirmó que sus caminos van en distinto lugar.

“Me gustaría agradecer a todos por todo el tiempo que hemos pasado juntos. Aunque vamos por caminos separados, siento que siempre seré bienvenido en la familia del Olympiacos y el gran puerto de El Pireo. Le deseo lo mejor al equipo y muchos éxitos en el futuro”, precisó el mediocampista.

James Rodríguez solo ha jugado un partido con Olympiacos esta temporada - Foto: Oficial @olympiacosFC

El escueto mensaje del colombiano despertó un sinnúmero de reacciones entre sus hinchas y personalidades que lo siguen. Por un lado, miles de seguidores criticaron su decisión, pues venía con un gran nivel haciéndose notar en Europa.

Sin embargo, otros referentes más cercanos sintieron mucho su partida y mandaron mensajes de aliento. “Gracias por todo, te deseo lo mejor en tu vida colombiano loco”, “Suerte ‘craque’”; “Mago, gracias por todo”; “Buena suerte crack”, fueron algunos de los que se leyeron en su publicación.

Los encargados de mandar los mensajes al colombiano fueron por parte de Sergi Canos, Yann Gérard M’Vila, Garry Rodrigues, Abdoulaye Dabo, Alexandros Paschalakis y otros jugadores con los que el ‘cafetero’ compartió en Olympiacos.

James Rodríguez, celebrando un gol junto a Pep Biel en el Olympiacos. - Foto: Olympiacos

“Todo es chisme”

Más allá de los distintos rumores que se manejan, finalmente, el colombiano James Rodríguez contó el verdadero motivo de su salida del club heleno. De acuerdo con el narrador Eduardo Luis López, desde que Míchel, técnico anterior del Olympiacos, renunció, las cosas cambiaron para mal.

“James llegó allá por su amigo Marcelo y él sí que lo pasó mal en Olympiacos. Pero Míchel lo apoyaba a muerte. Se va Míchel y a él no le gustó nada. Él sabía que no iba a continuar allá”, comentó el narrador en su canal de YouTube.

Ahora bien, López contó la conversación que tuvo con James por chat, dejando en evidencia los motivos de su dimisión. Al ser consultado, el volante contestó: “Tú sabes cómo es la cosa. Acabamos mutuo acuerdo porque debo resolver temas personales que desde Grecia no puedo gestionar. Así que todo eso es chisme”.

Finalmente, el periodista contó que James tiene otras ofertas del fútbol europeo y que al conocer que a Olympiacos puede llegar Rafa Benítez prefirió estar lejos del club.

Ahora, bajo ese panorama, las opciones de James no son muchas, pero sí diversas. En Turquía se habla del interés de Besiktas por entablar negociaciones y ver a qué acuerdo pueden llegar, siendo esa la única opción que tiene ahora mismo sobre la mesa en el fútbol europeo.

Por otro lado, reaparecen los ‘coqueteos’ desde Brasil y Estados Unidos. En el mercado pasado, Botafogo confirmó que estaba intentando convencer al ‘10′ y a ese supuesto interés se sumaron Flamengo y Palmeiras sin hacer mayores intentos para llevarlo.

La MLS, con la opción de estar cerca de su hija Salomé, es otra opción que le llama la atención al colombiano. “Quisiera Estados Unidos, un país que me gusta mucho, estaría más cerca de mi hija, que está en Miami. La cultura de Estados Unidos me encanta, siempre voy en vacaciones para allá, desde hace muchos años. Estados Unidos es una parte que me gustaría”, dijo alguna vez en una de sus transmisiones por Twitch.