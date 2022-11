Con cantos, los brasileños se burlan de Argentina y le dicen ‘chao’ a Messi en el Mundial de Qatar 2022

La Copa del Mundo de Qatar 2022 culmina su primera jornada este 24 de noviembre y los resultados de varios de estos juegos han sorprendido a una gran cantidad de personas. Se han presentado dos goleadas, la de Inglaterra a Irán 6 a 2 y la de España a Costa Rica 7 a 0. Además, han habido dos batacazos, la victoria de Japón a Alemania 2 a 1 y el triunfo de Arabia Saudita a Argentina por el mismo marcador.

Este último resultado se lo siguen recordando a la albiceleste que es encabezada por Lionel Messi, quien a pesar de haber anotado el único gol de los suramericanos, no pudo otorgarle la primera victoria del campeonato a su selección.

Con respecto a lo anterior, las personas que más han disfrutado la derrota de la Argentina, una de las máximas candidatas a quedarse con el título, el cual no consiguen hace 36 años cuando fueron los ganadores de la cita orbital de México 86, son los hinchas brasileños.

En este sentido, en las últimas horas se hizo viral un video en el que los aficionados de la verdeamarela, también favorita a coronarse como campeona, entonaban una canción dirigida especialmente a Lionel Messi.

La letra de los misma decía lo siguiente: “Messi chao, Messi chao, Messi chao, chao. Los argentinos, están llorando porque esta Copa voy a ganar”.

De igual manera, es necesario destacar que la albiceleste aún no está eliminada, de hecho, tiene posibilidades de clasificarse a los octavos de final en la primera posición del grupo C, pero para esto, tiene que ganar los compromisos que le restan y esperar algunos resultados como, por ejemplo, que Arabia Saudita no sume otro triunfo.

#Qatar2022 | Los hinchas de #Brasil 🇧🇷 se burlan de #Argentina 🇦🇷, tras la derrota frente a #ArabiaSaudita 🇸🇦



📽️ @fczyz, desde Doha pic.twitter.com/wpHqqoh3yT — doble amarilla (@okdobleamarilla) November 24, 2022

Además, es válido rescatar que la selección de Brasil, de la mano de Neymar Jr., debuta en la presente Copa del Mundo este jueves 24 de noviembre a las 2 p. m. (hora colombiana) ante su similar de Serbia, esto por la jornada 1 de la zona G.

Así se desarrolló el partido entre Argentina y Arabia Saudita

Apenas iniciado el partido, el 10 de la albiceleste tuvo una oportunidad clara de gol, pero el arquero Mohammed Al-Owais empezó a mostrar sus capacidades para mantener el arco en ceros. Messi intentó ubicar el balón al palo derecho, pero el guardameta se estiró para mandar el esférico al tiro de esquina.

El juego transcurría con normalidad, pero al minuto 7, cuando Argentina se disponía a cobrar un tiro de esquina, el juez central del partido recibió un llamado de los asistentes de VAR para revisar un posible penalti.

Tras hacer la respectiva revisión por una sujeción dentro del área sobre Rodrigo De Paul, el árbitro decidió pitar penalti a favor de la albiceleste. El encargado del cobro fue el 10, quien mandó el balón al fondo de la red.

Al minuto 22, un fuera de lugar le ahogó el segundo grito de gol a Messi, quien definió con perfección en el mano a mano, pero el juez de línea levantó el banderín.

Ya en la segunda mitad, apenas iniciando la reanudación y en cinco minutos, Arabia Saudita sorprendió al mundo y a los argentinos porque se fue arriba en el marcador. Al 48, Saleh Al-Shehri supo aprovechar un balón que llegó hasta el área para desestabilizar al Cuti Romero y vencer con un remate a Emiliano Martínez.

Y apenas cinco minutos después, al 53′, Salem Al-Dawsari le dio vuelta al marcador con un verdadero golazo que enmudeció a los aficionados argentinos y dejó estupefactos a los jugadores de la albiceleste.