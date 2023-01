Con James Rodríguez “hay que conformarse, porque aporta un 30% sus labores defensivas”: Ilias Savvidis

James Rodríguez volvió a ser pieza clave en el Olympiacos de Grecia el fin de semana, cuando se impusieron en condición de local al OFI Crete por la fecha 20 de la liga. El volante colombiano fue titular y sumó una nueva asistencia para decretar la victoria de su equipo, en la que fue uno de los jugadores mejor valorados.

En este juego, el ‘10′ disputó 85 minutos en los que generó 61 pases perfectos de 71, para un efectividad de 86%, uno de ellos desde un cobro de tiro libre que terminó en la anotación de cabeza del delantero congoleño Cédric Bakambu.

Al final, el encuentro liguero terminó dos goles por uno a favor del equipo de la ciudad de El Piero, que actualmente marcha tercero en la liga con 42 puntos a tres del Panathinaikos y a cinco del AEK Atenas, segundo y primer, respectivamente. De la mano de James, o mejor de la pierna izquierda, Olympiacos espera seguir restando unidades para cumplir con la defensa del título.

En lo corrido de la temporada, el exjugador del Real Madrid ha disputado 1.156 minutos disputados en 15 partidos de liga, 14 de ellos como titular, y ha marcado tres goles. Con la asistencia del domingo, llegó a cuatro desde que regresó al fútbol europeo.

Su buen momento fue destacado y elogiado por su equipo, que este lunes lo definió como un mago en sus redes sociales: “James, el mago!”, escribió el club griego en su cuenta oficial de Twitter.

Previo al partido del domingo, una estrella del fútbol de Grecia, con pasado en el Olympiacos, aseguró que con James Rodríguez hay que conformarse con sus labores defensivas, porque puede aportar apenas un 30%. En conversación con FOS Online, Ilias Savvidis explicó que “los volantes 10 ya no son lo viejo en el fútbol”.

Antes, “el 10 tenían que hacer el juego y no tenían que correr”, pero en la actualidad “debe 50% crear y amenazar y 50% debe ayudar al equipo defensivamente”, teniendo “carreras y buen comportamiento defensivo”.

“Con James Rodríguez puedes conformarte con un 30% de defensa debido a su calidad y su nombre, pero los otros deben correr y ayudar”, agregó el exfutbolista.

Lleva tres goles y cuatro asistencias en Grecia. - Foto: @FranciscoSous22

Además, Savvidis destacó que James, Kostas Fortounis y Pep Biel “encajan” muy bien en el mediocampo del Olympiacos, porque “siempre están dispuestos a correr y ayudar defensivamente al equipo”.

“Donde necesita mejorar es en defensa y cuando digo defensa no me refiero solo a los cuatro de atrás y al centrocampista defensivo. Me refiero a todo el equipo”, finalizó sobre lo mostrado por Olympiacos en lo corrido de la temporada.

James Rodríguez recibió el premio a mejor jugador de Grecia. - Foto: Twitter Olympiacos FC (@olympiacosfc)//Twitter Super League Greece (@Super_League_GR).

La confesión de James

Para que el ‘10′ de la Selección Colombia pudiera volver a encontrar su lugar en el mundo deportivo, tuvieron que pasar varios capítulos amargos en su carrera profesional. Uno de los que más trascendencia tuvo fue el que vivió cuando aún era parte de la plantilla del Everton en Inglaterra en 2020/2021, momento en el que llegó un viejo conocido con el que, desde su paso en España, jamás se llevó bien.

Ambos también coincidieron en el Real Madrid. - Foto: Everton Oficial

El señalado por el colombiano es Rafa Benítez, de quien James contó infidencias durante un conversación de Twitch con Ricardinho: “El primer día de pretemporada Benítez me dijo: ‘Tú ya estás mayor, tienes 30 años, yo prefiero tener gente joven, gente con jerarquía y que corra, así que búscate club’. Yo le dije al gerente que ‘en tres meses Rafa Benítez estaba fuera, yo algo de fútbol sé. Yo ya estuve con él y es jodido, en tres meses hablamos’. A los tres meses, estaba fuera y estaban últimos”.

Tras ese capítulo en Inglaterra y de manera cronológica, explicó las razones de haber ido a la devaluada liga de Qatar: “Fui a Qatar porque en Everton ya el entrenador no me quería y no quería quedarme sin poder jugar. Ese año tuve un par de problemas físicos y los clubes que me querían en Europa, por los problemas físicos, no podían dar un salario como el que tenía. Pensé en Qatar porque se acercaba la Copa del Mundo y pensaba que Colombia iba a ir”.