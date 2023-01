James Rodríguez fue tratado de ‘vejete’ por técnico en Europa: la historia revelada por el ‘10′

Para que el ‘10′ de la Selección Colombia pudiera volver a encontrar su lugar en el mundo deportivo, tuvieron que pasar varios capítulos amargos en su carrera profesional. Uno de los que más trascendencia tuvo fue el que vivió cuando aún era parte de la plantilla del Everton en Inglaterra en 2020/2021, momento en el que llegó un viejo conocido con el que, desde su paso en España, jamás se llevó bien.

James Rodríguez y Rafa Benítez durante la temporada de Real Madrid en 2015 - Foto: AFP

El señalado por el colombiano es Rafa Benítez, de quien James contó infidencias durante un conversación de Twitch con Ricardinho: “El primer día de pretemporada Benítez me dijo: ‘Tú ya estás mayor, tienes 30 años, yo prefiero tener gente joven, gente con jerarquía y que corra, así que búscate club’. Yo le dije al gerente que ‘en tres meses Rafa Benítez estaba fuera, yo algo de fútbol sé. Yo ya estuve con él y es jodido, en tres meses hablamos’. A los tres meses, estaba fuera y estaban últimos”.

Tras ese capítulo en Inglaterra y de manera cronológica, explicó las razones de haber ido a la devaluada liga de Qatar: “Fui a Qatar porque en Everton ya el entrenador no me quería y no quería quedarme sin poder jugar. Ese año tuve un par de problemas físicos y los clubes que me querían en Europa, por los problemas físicos, no podían dar un salario como el que tenía. Pensé en Qatar porque se acercaba la Copa del Mundo y pensaba que Colombia iba a ir”.

James Rodríguez con futuro incierto en Al-Rayyan - Foto: NurPhoto via Getty Images

Fue ese el testimonio que hizo relevante su conversación, la cual volvió a dar para ser primera plana en varios diarios deportivos. En esta oportunidad, también hizo un recuento de lo que habían sido sus años pasados en el fútbol europeo, haciendo parte del Everton y del Bayern Múnich, además, del erróneo trasegar por Qatar y lo que fue no ser influyente en la Tricolor que se quedó fuera de la Copa Mundo de 2022.

Entre sus declaraciones más ‘picantes’, estuvieron las del proceso de eliminatorias. Allí, soltó una ‘bomba’ sobre su relación con el entrenador de turno, que para ese entonces era Reinaldo Rueda: “Para las eliminatorias yo no estuve en seis partidos. Con el entrenador tuve un roce, no fue nada grave, pero no estuve en seis partidos y en esos seis partidos hubiera podido hacer algo más, aunque es algo que no se sabe, es injusto pensar en eso sin haber estado. En los últimos cuatro partidos estuve y no hemos podido hacer las cosas bien”, indicó.

Aceptando las decisiones de ese momento, ya prefirió mirar hacia el futuro suyo y del equipo nacional: “Siempre me va a quedar eso, que si hubiera estado en esos seis partidos hubiera podido hacer algo más. Ya pasó, en mi pensamiento está ahora poder llegar a la próxima Copa del Mundo. Tendré 35 años, es una buena edad”.

Como "un roce" calificó el jugador su encontrón con Reinaldo Rueda. - Foto: Getty Images (Diseño Semana)

Para finalizar, se sinceró con el mundo del fútbol y sus seguidores tras haberse ido en 2019 de Bayern Múnich, aun teniendo una buena forma deportiva: “Yo no me quise quedar en Bayern porque tenía la opción del Atlético. Iba a estar en casa, había nacido mi hijo (Samuel), fue una opción más bien personal, pero son cosas que pasan en el fútbol, son decisiones que uno toma”.

“Tenía la opción del Atleti, un club bueno, estaba todo listo, iba a estar más cerca de mi hijo, estaba en casa. Así que quise irme y ahí fue cuando el presidente (Florentino Pérez) no me dejó salir, prácticamente me ha jodido un poco”, finalizó la conversación bastante prolongada.