Carlos Antonio Vélez se despachó contra el periodista argentino Pablo Carrozza: “a un bagazo, poco caso”

La Selección Colombia sigue su camino en el Sudamericano Sub-20, en el que esta semana iniciará la disputa del hexagonal final, para conocer al campeón en Bogotá. Esta es la quinta vez que el país organiza el certamen juvenil, tras las ediciones que realizó en 1964, 1987, 1992 y 2005.

De esas cuatro ediciones celebradas en Colombia, la Tricolor se hizo con dos títulos de los tres que tiene en su vitrina (1987 y 2005). El otro campeonato, el combinado patrio lo ganó en 2013, cuando se disputó en Argentina.

Para esta nueva edición del Sudamericano Sub-20, la número 30 desde 1954, se dispusieron dos sedes: Cali y Bogotá. En la primera ciudad, los partidos se jugaron en el Pascual Guerrero y en el estadio del Deportivo Cali, durante la primera fase del torneo. Por su parte, en la capital colombiana, desde este martes -30 de enero-, la segunda fase se jugará en los estadios El Campín y el Metropolitano de Techo.

En Cali se disputaron 20 partidos; 10 del grupo A y 10 del B, para definir a los tres clasificados de cada zona. En la capital, seis selecciones se enfrentarán para buscar al campeón del torneo, que será el equipo que más puntos sume en el hexagonal final.

El último juego de Colombia en la capital del Valle fue ante Argentina, duelo en que aseguró su clasificación gracias a un agónico gol de Juan David Fuentes, quien hace parte de las divisiones menores del Barcelona en el fútbol español. Este partido además decretó la eliminación del combinado argentino.

Después del juego, muchas fueron las reacciones y una de ellas llamó la atención, generando un impacto negativo en Colombia. El periodista argentino Pablo Carrozza criticó fuertemente a su selección y, de paso, insultó al equipo colombiano al recordar al narcotraficante Pablo Escobar.

“Perdimos con Paraguay, no caímos contra Francia, Alemania y Bélgica. No, con Paraguay y Colombia, el equipo que hoy nos gana es uno de cuarta división, con respeto al pueblo colombiano, que juegan en el Deportivo Pablo Escobar de Cali, o de Barranquilla o de Medellín, pero es un equipito. No es que estén en la Juventus, Milan, Ajax o Real Madrid. No, es un equipo de medio pelo, gana con la camiseta. Es la primera Selección Colombia de la historia que gana metiendo, porque los colombianos meten y arrugan”, dijo el comunicador.

Horas después, con los ánimos más calmados, aceptó su error y pidió disculpas por medio de Twitter: “En mi canal de YouTube suelo hacer reacciones en caliente de los partidos de fútbol. Anoche, luego de la eliminación argentina, me he referido a la selección Colombia con una figura que no estuvo bien. Pido disculpas al pueblo colombiano y a quienes pude haber ofendido”.

La reacción del periodista argentino generó indignación y respuestas. Citando un tuit de SEMANA, con la nota del actuar del comunicador, Carlos Antonio Vélez expresó que este “es el típico producto de las redes sociales en las que muchos se ‘gradúan’ de todo... periodistas, políticos, gobernantes y demás”.

“Alucinan y dicen cualquier cosa, les llaman Influencers y tienen pocos seguidores, ficticios o familiares solidarios. ‘A un bagazo, poco caso’. Amén!”, escribió el periodista colombiano en su cuenta oficial de Twitter.

En cuanto a lo deportivo, la Selección Colombia seguirá su camino en el Sudamericano Sub-20 este martes, cuando se mida a Uruguay. Este partido, válido por la fecha 1 del hexagonal final, se disputará en El Campín, a partir de las 8:00 p. m.

En la fase definitiva, además de conocer al campeón, las primeras cuatro selecciones conseguirán cupos al Mundial Sub-20 de Indonesia (20 de mayo - 11 de junio) y a los Panamericanos que tendrán lugar en Santiago de Chile (20 de octubre - 5 de noviembre). El combinado que ocupe el quinto lugar solo tendrá boleto a los Panamericanos.