Periodista argentino, que habló de la sub-20 colombiana como el “Deportivo Pablo Escobar”, salió a ofrecer disculpas

Este viernes 27 de enero se jugó la última fecha del grupo A del sudamericano sub-20 que se disputa en Colombia y que entrega cuatro cupos al mundial de fútbol de la categoría. En la última fecha, la selección nacional se enfrentaba a Argentina disputando el último cupo de la zona al hexagonal final. A la tricolor le bastaba un empate, mientras que los argentinos necesitaban ganar para clasificar y eliminar a la selección colombiana.

Luego de la victoria 1 a 0 a favor de los nuestros, la selección de Argentina tuvo que resignarse con una sorpresiva eliminación en primera ronda, que lo deja automáticamente sin mundial sub-20, lo que hizo que cayera una catarata de criticas sobre el entrenador del equipo Javier Mascherano.

Juan David Fuentes se besó la camiseta tras el gol ante Argentina - Foto: AP

Uno de los que más criticó al seleccionador de la albiceleste fue el polémico periodista argentino Pablo Carrozza que, con su característico estilo, que mezcla el humor negro, la polémica y el fútbol, “le dio con todo” a Mascherano, afirmando que era “la cara de la derrota de la Selección Argentina”, por lo que no podía seguir siendo el DT de la sub-20 de ese país.

Pero en medio de su crítica a su selección, le “tiró” con todo a Colombia y a Paraguay, llamándolas selecciones de medio pelo y afirmando que los jugadores colombianos no estaban en ningún equipo importante, sino que hacían parte del “Deportivo Pablo Escobar de Cali, Barranquilla o Medellín”.

“Perdimos con Paraguay y con Colombia, el equipo que hoy nos gana, es un equipo de cuarta división, con respeto al pueblo colombiano, que juegan en el Deportivo Pablo Escobar de Cali, de Barranquilla o de Medellín”.

Además, el periodista argentino agregó: “Es un equipito. No es que uno está en la Juventus, el otro en el Milán, otro juega el Ajax, otro en el Real Madrid… No, no. Es un equipo ‘medio pelo’. Que te gana con la camiseta, metiendo. Es la primera selección colombiana de la historia que te gana metiendo. Porque los colombianos meten y arrugan, meten y arrugan”.

El delantero Alejo Veliz, en llanto tras la eliminación de Argentina - Foto: AP

Como era de esperarse, estos comentarios generaron mucha indignación en redes sociales. Sin embargo, tanto colombianos, como argentinos, aclararon que no había que tomarse muy en serio los comentarios de este periodista, ya que usa “este personaje” para darse a conocer en redes sociales. Por lo que no es la primera vez que genera una polémica de estas con Colombia o con otros países sudamericanos.

Pero a pesar que para muchos, estos comentarios no fueron en serio, el periodista argentino decidió este sábado 28 de enero publicar una historia en su cuenta personal de Instagram disculpándose con los colombianos por lo que había dicho en su video posterior al partido entre las dos selecciones. “No fue mi intención ofender. Mis disculpas a todo Colombia”, escribió en sus redes sociales afirmando que estaba “caliente” pro la derrota y la eliminación de la selección sub-20 de su país.

Colombia terminó segundo del grupo A con 8 puntos - Foto: AP

En Twitter, horas después, Carrozza escribió lo siguiente: “En mi canal de Youtube suelo hacer reacciones en caliente de los partidos de fútbol. Anoche luego de la eliminación argentina, me he referido a la selección Colombia con una figura que no estuvo bien. Pido disculpas al pueblo colombiano y a quienes pude haber ofendido”.

Ahora Colombia tendrá que enfocarse en el hexagonal final que se disputará en Bogotá entre las seis selecciones clasificadas. Serán cinco fechas jugando todos contra todos, en las que se entregarán cuatro cupos al mundial sub-20 para las cuatro selecciones que obtengan más puntos en esta fase.