“Te está pagando Millonarios”: Carlos Antonio Vélez, Casale y Juan Felipe Cadavid ‘chocaron’ por Leo Castro

Millonarios inició con pie derecho su apuesta por el título de la Liga Betplay. El conjunto embajador visitó al actual campeón en Pereira y se trajo los tres puntos gracias a las anotaciones de Daniel Giraldo y Leonardo Castro, dos de los fichajes que consiguieron firmar durante el último mercado de pases.

Giraldo abrió el marcador a los 18 minutos, pero los ‘matecañas’ empataron antes del final del primer tiempo. A los 53, de penal, Castro puso nuevamente en ventaja al azul y a los 70 decretó el 3-1, que no duraría mucho, pues Arley Rodríguez descontó inmediatamente, sentenciando el 3-2 definitivo.

Castro debutó oficialmente con dos goles para Millonarios - Foto: Millonarios FC

De esta manera, los dirigidos por Alberto Gamero consiguieron una victoria clave para arrancar el campeonato, en un partido en el que no pudieron contar con los cuatro jugadores convocados a la Selección Colombia. Esa razón hizo mucho más valioso el triunfo ante un equipo que fue aguerrido hasta el final, pero sufrió las embestidas de su exgoleador, al que le cayeron algunas críticas por no haber celebrado.

Carlos Antonio Vélez, reconocido periodista colombiano, estuvo en la transmisión de Win Sports y allí cuestionó la actuación de Castro después de cada anotación. “Gol de Castro y, como todos, en medio de ese populismo, le pide perdón a los hinchas del Deportivo Pereira. Leonardo: Te está pagando Millonarios, celébralo”, dijo el comentarista tras el penal convertido al inicio del segundo tiempo.

Luego vino el segundo de Leo y nuevamente pidió disculpas a la afición pereirana. “Gol de Castro y, otra vez, presenta excusas. Y yo le diría al presidente Camacho que le descuente unos pesitos, que se los pague el Pereira”, arremetió de nuevo Vélez.

Carlos Antonio Vélez trabaja como comentarista y analista deportivo en Win Sports - Foto: Guillermo Torres /Semana

Casale y Cadavid, en contra

Esta no es la primera vez que Carlos Antonio cuestiona a los jugadores por no celebrar goles ante sus exequipos, sin embargo, esta vez generó la respuesta de otros dos reconocidos periodistas que entraron al debate y defendieron lo hecho por el delantero albiazul.

Antonio Casale, confeso hincha de Millonarios, reaccionó con un trino a través de sus redes sociales. “¿Qué opinan de qué un futbolista no celebre un gol que le marca a su exequipo? A mí, por ejemplo, me da igual. A él no le pagan por celebrar”, lanzo antes de publicar su ya habitual columna de opinión después de cada partido de los capitalinos.

Leonardo Castro fue protagonista en la victoria de Millonarios en Pereira - Foto: Foto: Millonarios F.C.

El último en hablar al respecto fue Juan Felipe Cadavid, excompañero de Vélez en Win y en RCN. “Leo Castro no celebra y ofrece excusas a la afición. Yo siempre he creído que el futbolista, autor del gol, celebra como le da la gana, como él quiera, desee y lo sienta”, dijo en el video que publicó como análisis a lo que fue la jornada dominical en la Liga Betplay.

“¿Por qué lo vamos a obligar a celebrarlo a rabiar, o a no celebrarlo? Él verá…”, señaló Cadavid, sin mencionar a su colega, pero refiriéndose directamente a las palabras mencionadas en plena transmisión. “El futbolista verá si lo celebra o no lo celebra. En eso no me voy a meter”, reiteró.

Leonardo Castro anotó gol de penal a los 53 minutos de partido - Foto: Foto: Twitter Millonarios F.C.

Cabe recordar que Castro inició su carrera en el Pereira y se declaró hincha. Además, viene de lograr un título histórico para su ciudad de origen, otro de los condimentos que lo llevaron a no celebrar el doblete de este domingo.

“Ahora, que él no celebre hoy con un equipo como Millonarios, ¿qué más quieren? Hizo los goles, está haciendo su trabajo o no. No está incumpliendo con su contrato, no le está haciendo daño a sus hinchas, él verá”, apuntó Cadavid, en un debate que parece interminable y que los jugadores respetan a carta cabal cuando se trata de un exequipo al que le tienen cariño como es el caso de Castro y el ‘grande matecaña’.