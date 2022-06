Confirmado: Dani Alves se despidió del Barcelona, ¿se retira?

La temporada en Europa ha terminado y los equipos se encuentran analizando sus opciones en el mercado de fichajes, mismo que ya tiene a Erling Haaland en el Manchester City o a Aurélien Tchouaméni en el Real Madrid. Y mientras se confirman más contrataciones en los diferentes equipos, a su vez hay jugadores que los abandonan.

El lunes pasó con la despedida de Marcelo del Real Madrid, equipo en el que jugó por 16 temporadas. Ahora, este miércoles se confirmó que otro brasileño le dice adiós a otro de los equipos más importantes de la liga española.

Después de volver al equipo para disputar el segundo semestre de la temporada, este miércoles Dani Alves confirmó por medio de sus redes sociales que no continuará en el Barcelona, despidiéndose de los hinchas por segunda vez. El pasado 11 de noviembre, el lateral de 39 años fue presentado una vez más en el equipo blaugrana, mismo que dejó en junio de 2016 en lo más alto del fútbol mundial.

Al tener un contrato hasta final de temporada, el club catalán decidió prescindir de sus servicios para la nueva campaña. “Queridos culés… Ahora sí llegó la hora de nuestra despedida”, inicia el mensaje publicado en sus redes sociales.

“Fueron + de 8 años dedicados a ese club a esos colores y a esa casa… pero como todo en la vida, los años pasan, los caminos se desvían y las historias son escritas por algún momento en lugares distintos - y así fue”, agrega.

Con buen humor, el internacional brasileño expresó que intentaron despedirlo, “pero no pudieron hacerlo”. “No pueden imaginar, o sí, lo resistente y resiliente que soy”, continuó.

Antes de decir adiós, le quiso “agradecer a todos los que están detrás de los focos”, esas personas que hacen que “sea perfecto”.

“Me gustaría agradecer también a todo el staff por la oportunidad que me dieron de volver a este Club y poder vestir otra vez esa camiseta tan maravillosa, no sabe lo feliz que soy…. Ojalá no echen de menos mis locuras y mi felicidad diaria”, añadió.

Entendiendo que actualmente el Barcelona no pasa por su mejor momento, espera que “aquellos que se quedan cambien la historia de ese hermoso club”. “Cierra un ciclo muy lindo y se abre otro más desafiador aún”, indicó sin dar pistas sobre su futuro, dejando la puerta abierta a firmar con otro equipo.

“Que el mundo nunca olvide: UN LEÓN AUNQUE TENGA 39 AÑOS CONTINÚA SIENDO UN GOOD CRAZY LEONNNN. Para siempre VISCA AL BARÇA!”, finalizó.

En su segundo ciclo con el Barcelona, Dani Alves disputó 1.103 minutos por la liga española en 14 partidos, 13 como titular, y marcó un gol. Además, sumó dos encuentros en la Copa del Rey y uno en la Supercopa española.

En cuanto a los títulos que obtuvo, esto en su primer ciclo con el Barcelona, que duró ocho temporadas, el internacional brasileño ganó en total 23 campeonatos: seis ligas españolas, cuatro Copas del Rey, tres Supercopas españolas, tres Champions League, cuatro Supercopas de Europa y tres Mundiales de Clubes.