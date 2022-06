Deportivo Cali se refuerza: este futbolista regresa al azucarero

La Liga BetPlay I-2022 se encuentra en su recta final con la disputa de la última fecha en los cuadrangulares semifinales. Mientras se definen los clasificados a la primera final del año, los equipos que no avanzaron de ronda se encuentran concentrados en reforzar sus plantillas para el torneo del segundo semestre.

Este es el caso del Deportivo Cali, escuadra que en el Finalización 2021 tocó el cielo con las manos al consagrarse campeón en diciembre, pero que en el inicio de la nueva temporada sufrió un fracaso que pocos esperaban.

En el certamen local quedó en la penúltima casilla (19) al sumar 18 puntos en 20 partidos, esto al perder diez encuentros, empatar en seis ocasiones y ganar tan solo cuatro. Mientras que en la Copa Libertadores quedó relegado a disputar la Sudamericana en el segundo semestre al quedar tercero, por debajo de Boca Juniors y Corinthians.

Y para dejar atrás el mal trago del primer semestre, en las últimas horas se conoció que ya tiene listo su primer refuerzo. Se trata de un viejo conocido, el cual hasta hace poco defendió los colores del Junior de Barranquilla, equipo con el que rescindió contrato tras cuatro partidos disputados en 2022.

Ya con todo acordado, el defensa central Germán Mera volverá a vestir la camiseta del conjunto azucarero por tercera ocasión. Su primer ciclo con el verdiblanco se dio entre 2011 y 2013, después estuvo entre 2014 y 2017 tras un corto paso por Colorado Rapids de Estados Unidos y Atlético Bucaramanga.

Al culminar su tercer período con el Cali, viajó a Bélgica para jugar en el Brujas y el Mechelen, desde donde regresó al fútbol colombiano a mediados de 2019 para sumarse al Junior de Barranquilla. Con el conjunto tiburón llegó a un acuerdo para terminar el contrato al no ser tenido en cuenta.

“Yo quería respetar mi contrato, no pude estar por muchas lesiones. Con la última molestia me recuperé, estaba en la rehabilitación y me encuentro con que no podía hacer más parte de los entrenamientos. El club le manifiesta al técnico que no podía hacer parte de esos entrenamientos porque me podía lesionar”, manifestó en mayo en conversación con El Vbar de Caracol Radio.

Ahora, el caleño de 32 años regresa al Deportivo Cali para recuperar su forma física y ayudar al equipo a luchar por el título de liga y Copa Sudamericana en este nuevo semestre.

“El contrato de Germán va inicialmente hasta final del presente año y revisando un tema de presupuesto, se evaluará la renovación por 2023″, expresó el representante del jugador en entrevista con Súper Combo de Cali.

Además, el empresario Junior Portela dijo que “se hizo un arreglo verbal”, en el que se “cumplirán unos protocolos de vinculación”. “Las cosas se hicieron en dos o tres llamadas y German ya inició sus exámenes de vinculación”, agregó.

En 2021, Mera disputó 2.197 minutos con Junior en 26 partidos por liga, 25 de ellos como titular, y marcó un gol. Además, en torneos internacionales sumó seis participaciones en campo.

Antes de la lesión, alcanzó a jugar 283 minutos en las primeras cuatro fechas de la Liga BetPlay I-2022 y un encuentro más en la Copa Sudamericana.