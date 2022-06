Michael Ortega arremete contra Rafael Dudamel tras su salida del Cali; habló de traición

“La Asociación Deportivo Cali informa a sus asociados, hinchas, medios de comunicación y opinión pública en general, que de mutuo acuerdo con nuestro canterano Michael Ortega, hemos dado por terminado su contrato de trabajo con la institución”, dio a conocer el cuadro azucarero durante la noche del pasado martes, 7 de junio.

En segunda medida, el club dio los agradecimientos respectivos al jugador por su paso entre 2021 y 2022: “Agradecemos a Michael su dedicación, profesionalismo, amor por nuestra divisa y su aporte para la consecución de la décima estrella verdiblanca”.

Dicha despedida parecía ser el cierre ameno del ciclo entre la institución caleña y el jugador de 31 años. Sin embargo, dos días después apareció el testimonio de Ortega que dio a conocer detalles inéditos de su salida, refiriendo “traición” y “tristeza” por la forma como se había dado su salida del equipo verde de Cali.

⭐️ Regresó a casa y entregó su valioso aporte para la consecución de la décima estrella.



Gracias por defender los colores del club con amor y profesionalismo, @MichaelortegaJ.



¡Éxitos en lo que venga para tu vida, te queremos mucho! 👏💚 pic.twitter.com/vtsKQ7m6uJ — Deportivo Cali (@AsoDeporCali) June 8, 2022

En conversación con el programa El VBar de Caracol Radio, el ya exjugador del Deportivo Cali aseguró que la determinación lo tomó por sorpresa: “Fue de sorpresa para mí, los directivos, la gente del Cali, fue una decisión que tomó el profe Dudamel. Me sorprendió mucho, lastimosamente se va uno sin entender, pero hay que seguir por el camino del profesionalismo”, señaló.

Intentando ahondar en lo que había ocurrido, contó desde su versión las intenciones que tuvo para tener una conversación con el director técnico venezolano para obtener una respuesta del por qué salía del equipo. Sin embargo, señaló que nada de eso había sido posible bajo los argumentos deportivos y las explicaciones tomaron el rumbo de una conversación a nivel personal.

“Tuvimos una reunión, le pedí la explicación, porque a mí se me acerca el director deportivo a decirme, pero no una explicación total. Yo lo busco a él (Dudamel) para el cara cara que necesitaba, no me dio una explicación deportiva, sino en la parte personal, que por el bien de nosotros, por un silencio que había entre él y yo. Por cosas que pasaron internamente, se tomó esa decisión”, contó.

Michael Ortega y Juan Camilo Angulo del Cali celebran con el trofeo como campeones después del partido entre Deportes Tolima y Deportivo Cali. - Foto: VizzorImage / Gabriel Aponte / Staff

A su vez, mostró su desacierto porque en meses pasados fue el jugador quien apostó por el proceso por pedido expreso de Dudamel, en contraposición, ahora el jugador debe despedirse del equipo y no entiende los argumentos que se han tenido en cuenta para ello.

“En enero tenía una oportunidad de ir al fútbol extranjero, el técnico hace todo el esfuerzo, me llama todos los días para seguir el proyecto que tenía él y los directivos, y yo. Me sorprende porque di el pecho por él. Los partidos que jugué traté de hacer las cosas bien, pero a veces uno no entiende esas decisiones”.

Finalmente, no dudo en demostrar sus sentimientos de desazón sobre cómo se dio toda la situación: “Me siento un poco traicionado, triste. Cuando sientes el respaldo de un jugador, tiene que ser algo recíproco y no lo sentí así. Se va uno pensando en lo que pasó en la parte personal. Uno no puede estar en un lugar donde a uno no lo quieren, pero se tiene que saber el porqué de las cosas, porque no puedo quedar mal con la hinchada, fui yo el que recibió los batacazos y eso no está bien a mi manera de ver”.