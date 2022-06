Iván René Valenciano duro con Junior; lo calificó de ‘chico’ y le dijo a jugador ‘bruto’

Un sinnúmero de reacciones se han conocido este viernes después del polémico juego entre Millonarios y Junior, válido por la cuarta jornada de los cuadrangulares finales. El duelo que terminó con un pálido empate a cero, dejó varias críticas en contra del cuadro barranquillero, pues a muchos no les pareció la actitud de varios jugador que fueron a “tirarse a la grama” de El Campín.

Uno de los señalamientos más fuertes en contra de los pupilos de Juan Cruz Real fue por parte el exjugador Iván René Valenciano. El hoy panelista del canal Win Sports no se guardó nada a la hora de criticar el juego planteado por los tiburones.

Valenciano fue fulminante al asegurar que el juego de Junior fue “marrullero”. “Si tienes una supernómina o una nómina muy buena, ¿por qué no propones? ¿Por qué no vas a buscar el juego? Con eso nos dejamos de esa estupidez de ser amarretes, aguantar, conseguir el puntico y esperar el próximo resultado. Eso es lo que perjudica a nuestro fútbol”, dijo el exdelantero que tuvo paso por las toldas de Junior.

Con el correr de los minutos, Valenciano fue dándole más palo al conjunto de Barranquilla, calificándolo de equipo chico ante un Millonarios que propuso todo para ganar. “Cuando juegas en un equipo grande, tienes que jugar como un grande y no como un equipo chico. Esto lo hace un equipo chico que quiere conseguir un punto, que quiere salvarse del descenso. Un grande va y juega, busca y si te toca perder, pues pierdes jugando de tú a tú”, agregó.

Millonarios vs Junior / Fecha 4 / Cuadrangulares finales. - Foto: DIMAYOR

Valenciano rechazó el accionar de jugadores como Miguel Ángel Borja y Sebastián Viera, ambos referentes del club y que fueron protagonistas por su pérdida deliberada de tiempo. “De lo que estoy viendo del Junior, me parece muy triste lo de Viera, Borja. No lo comparto. Esperemos que ese punto le sirva para ganarle a Bucaramanga y después le gane a Nacional en Medellín para poder justificar lo que estamos viendo... Junior invirtió 10 millones de dólares, ¿para irse a tirar, jugar así, sacar un punto, ser marrullero?”, dijo.

Para concluir, el exfutbolista habló de la jugada más polémica de la noche, la expulsión del lateral Fabián Viáfara, quien vio la tarjeta roja por demorar un saque de banda sobre el costado de occidental. Valenciano tildó al jugador de ‘bruto’ por tan infantil amonestación que le costó su salida del juego.

“¿Cómo va a ser inteligente un jugador que tiene amarilla y hace eso? No tiene inteligencia, es bruto. Si tengo amarilla, ¿cómo voy a hacer tiempo, ser marrullero? Sabiendo que si el árbitro viene y me saca amarilla, me expulsa. Es ser bruto. Yo como entrenador, si me expulsan a un jugador así, no lo pongo a jugar más nunca”, completó.

😯”Cómo va hacer inteligente un jugador que tiene amarilla, si yo tengo amarilla me cuido para que no me expulsen"@Ivan9Valenciano #SaqueLargoWIN 🔥 pic.twitter.com/FedZTeVBuy — Saque Largo Win (@SaqueLargoWin) June 9, 2022

En Junior responden al ambiente hostil

Miguel Borja y Sebastián Viera fueron blanco de insultos durante los 90 minutos, algo que por lo menos para el arquero uruguayo es motivante e incluso aplaudió a la fanaticada azul.

“Acá se vivió un espectáculo muy lindo. Quiero felicitar a la hinchada de Millonarios. Me encanta venir acá por más que me puteen hasta más no poder. Lo disfruto mucho. El ambiente de fútbol es espectacular y me encantaría que estuvieran así en todos los estadios”, dijo el experimentado de Junior, quien completó un total de 450 partidos disputados en el FPC.

Estas palabras fueron tomadas por varios usuarios como provocación, mientras que otros aplaudieron la gallardía del golero, que fue una de las grandes figuras del partido al sacar varias opciones de gol.

En cuanto al fútbol, Millonarios cedió terreno en su casa y pone en aprietos su clasificación a la gran final de la Liga colombiana.

El cuadro de Gamero llegó a cinco unidades en el grupo A, las mismas que Junior. Vale resaltar que la próxima jornada para los azules será ante Nacional en Bogotá, mientras que su rival recibirá al Bucaramanga.