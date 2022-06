Millonarios vs. Junior: hora y dónde ver en vivo el partido de cuadrangulares

Este miércoles arrancará la cuarta jornada de los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay con dos amplios favoritos a clasificar a la final. Atlético Nacional rompió la sequía sin victorias goleando a Bucaramanga (4-1) y ahora pretende confirmar ese primer lugar del grupo A con una visita al Alfonso López, justo después de estar atento a lo que suceda en Bogotá entre Millonarios y Junior.

Por el grupo B, la distancia es mucho más pronunciada, aunque aún no se puede sentenciar que el Tolima estará clasificado a su tercera final de manera consecutiva. El Vinotinto (7 puntos) tiene ventaja de dos unidades sobre el Medellín (5) a falta de dos duelos en condición de visitante y uno más como local ante Envigado en la última jornada, por lo que la esperanza sigue viva en los dirigidos por Julio Comesaña.

Bajo ese panorama rodará el balón en la fecha 4 de los cuadrangulares, iniciando con el electrizante duelo de azules y rojiblancos en el Estadio El Campín. El sábado pasado Millonarios parecía conseguir un empate de oro en Barranquilla con el tanto de Jader Valencia, pero Carmelo apareció en el tiempo de descuento para marcar el segundo de Junior y sentenciar el agónico 2-1 final.

Alberto Gamero sabe que, después de volver con las manos vacías del Metropolitano, en su casa no pueden fallar si quieren continuar con posibilidades de avanzar a la final. “Hemos jugado partidos mejores, es buscar la forma de que el equipo esté mejor, que esté más entero y que podamos salir a ganar nuestro partido”, señaló el estratega samario en la previa.

El cuadro embajador tendrá que afrontar este juego con dos bajas importantes en el once titular: el defensor Juan Pablo Vargas, que se encuentra concentrado con la selección de Costa Rica, y el delantero Diego Herazo, que terminó lesionado después del duelo del sábado pasado en territorio atlanticense.

“A Herazo le tomaron una radiografía y salió un pequeño desgarro. No estará para este partido y lo más seguro es que no esté tampoco para el sábado (ante Atlético Nacional)”, indicó Gamero a los medios de comunicación. El sustituto de Herazo será Jader Valencia, quien ha respondido positivamente a la confianza del cuerpo técnico, aunque lo ha hecho entrando para rematar los partidos y no especialmente como titular.

Gamero admitió que “Junior hizo un trabajo bueno en Barranquilla, quitarnos el balón, apretarnos”, pero confía en que ahora en Bogotá su equipo retomará la senda victoriosa y los aspectos tácticos que les permitieron terminar primeros del ‘todos contra todos’. “Junior no es de mucha posesión, es más vertical, más llegador. En eso tenemos que tener mucha claridad. Pensamos que Junior va a buscar un bloque medio-bajo, no creo que nos salga a presionar”, analizó el técnico.

¡El Campín totalmente Azul! 💙⚽️🏟🔝



Informamos que para para el juego vs Junior no habrá tribuna para la barra visitante por lo cual se han liberado para la venta: 874 boletas de la tribuna Oriental y 513 de la tribuna Familiar.



🎫 https://t.co/LCrkEA336C pic.twitter.com/DEn7Vpk1YL — Millonarios FC (@MillosFCoficial) June 8, 2022

El Campín estará a reventar con prácticamente la totalidad de entradas agotadas en el transcurso de la semana, muestra de la ilusión con la que llegan los hinchas a una jornada clave por el cupo a la final. “El equipo no está mermado. Dijeron que el partido de Nacional fue el partido con más ritmo de juego, eso fue hace 8 días. Hicimos un mal partido en Barranquilla, pero el equipo no está físicamente mal ni tiene muchos partidos”, concluyó el timonel de Millonarios.

Al frente tendrán un Junior que viajará con lo mejor de su plantilla, incluido Miguel Ángel Borja, ‘Cariaco’ González y Fabián Sambueza, quién salió figura en el partido de ida. Para Juan Cruz Real, técnico del cuadro Tiburón, será una prueba de fuego para demostrar que sí tiene las condiciones y silenciar las críticas de la afición.

Hora y canal para ver en vivo

Millonarios vs. Junior

Fecha 4 (Cuadrangulares) Liga BetPlay

Estadio Nemesio Camacho El Campín

Hora: 6:15 p. m.

Canal: Win Sports + y Win Sports Online.