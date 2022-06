Video | El ‘Kun’ Agüero volvió a las canchas después de seis meses de su retiro

Sergio Agüero vive su nueva etapa como exjugador profesional a raíz de los problemas cardiacos que sufrió con el Barcelona y que lo obligaron a retirarse. A pesar de no estar activo en las canchas, el argentino ha seguido siendo protagonista en redes sociales con sus transmisiones en Twitch y reaccionando a los partidos de la Champions League a través de la plataforma de streaming Star+.

Incluso el Kun estuvo presente a la distancia en la celebración de la llamada Finalissima, título que ganó su selección con un contundente 3-0 sobre Italia. En una de las fotos que se tomaron los campeones en el vestuario, se ve que Nicolás Otamendi sujeta su celular con la imagen de Agüero en videollamada, gesto que enmarcó aún más la unión entre los dirigidos por Lionel Scaloni.

Mis hermanos , Los amo y gracias por compartir este momento conmigo . 😁❤️ pic.twitter.com/OfYd7VyWdb — Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) June 1, 2022

Cabe recordar que el exdelantero del Manchester City estará integrando el staff técnico de Argentina para el Mundial de Catar 2022. El propio Scaloni confirmó hace unas semanas que busca la presencia del Kun para ser más cercano a los jugadores y trasladar todos los inconvenientes o sugerencias que tengan durante su estancia en la cita orbital.

Agüero recibió esta invitación con la alegría de poder acompañar a la albiceleste en un Mundial al que llegan como favoritos por primera vez en mucho tiempo. Aunque no lo hará como jugador, sí será parte importante para mantener la armonía dentro del grupo en busca de esa tercera corona en su historia, tras los títulos de 1978 y 1986.

Las lágrimas y frustración por aquel problema médico que lo obligó a retirarse ya quedaron atrás, aunque el Kun guarda la ilusión de volver a las canchas para un último baile. Por eso es positivo verlo jugar con amigos, aprovechando que su recuperación ha ido al pie de la letra y sus médicos le han permitido empezar a hacer actividad física de manera progresiva.

Este martes se conocieron imágenes del argentino regresando a las canchas para disputar un partido amistoso en una cancha sintética con los miembros de la filial de River Plate en Miami. Agüero, con gorra, peto del Barcelona y guayos clásicos, mostró destellos de su calidad que sigue intacta, a pesar de la arritmia ventricular que lo obligó a decirle adiós al conjunto culé cuando apenas estaba jugando sus primeros partidos.

Agüero ahora se encuentra radicado en Miami junto a su familia, aunque constantemente hace viajes a Argentina y España para visitar amigos, además de estar presente en múltiples eventos deportivos y sociales. La semana pasada ofició una fiesta privada en su nueva casa en Estados Unidos, donde -según medios argentinos- estuvieron invitados sus seres queridos y personas más cercanas.

La decisión de su retiro ha sido ahora más llevadera, aunque en principio le costó olvidarse de los entrenamientos y los partidos cada fin de semana. “Cuando me retiré dejé de ver fútbol cuatro o cinco meses porque quería pensar en otras cosas y no pensar en fútbol. Ahora, cada vez que veo un partido, pienso lo que haría yo en ese momento, como si estuviese jugando”, dijo en entrevista con El Hormiguero, famoso programa de la televisión española.

Sobre su presencia en el Mundial de Catar por invitación de Scaloni, el Kun dijo que “la gente quería que fuera al Mundial, el seleccionador me preguntó y le dije que realmente no lo necesitaba, que sólo quería saludar a los compañeros porque no quería estar un mes concentrado como había estado toda mi vida”.

Messi, Di María, Otamendi y los demás compañeros de la selección seguramente lo recibirán con las puertas abiertas, aunque para Agüero será difícil verlos saltar al campo mientras él se ocupa de su nuevo rol como futbolista retirado.