¿Provocación? El mensaje de Sebastián Viera a los hinchas de Millonarios

Horas de tensión son las que se han vivido después del polémico choque por la cuarta jornada de los cuadrangulares entre Millonarios y Junior de Barranquilla. El partido, que dejó un empate a cero, se desarrolló en medio de polémica, pues durante gran parte de los 90 minutos, imperaron más las agresiones entre ambos bandos que el fútbol sobre el gramado de El Campín.

Fue tanta la polémica en el máximo escenario de los capitalinos que incluso se presentaron agresiones a dos miembros del Junior por parte de hinchas, y de un delegado del cuerpo técnico de Alberto Gamero.

En primera medida, Óscar Cortes, delegado de Millonarios, lanzó una especie de puño en contra del jugador Walmer Pacheco, al término de la primera mitad. Tras un primer tiempo que tuvo un total de ocho amonestados (seis de Junior y dos de Millonarios), la polémica continúo fuera de la cancha cuando ambos se dirigían a los camerinos. En medio de la gresca entre ambos bandos, Cortes aprovechó para lanzar un puño hacia el jugador del cuadro barranquillero, quedando este registrado en las cámaras de la transmisión oficial del juego.

El Gerente de Millos Óscar Cortez, jurando que nadie lo vio pegándole a Walmer. Pilas @Dimayor pic.twitter.com/rBIXTlB9B6 — JuanSalvadorB (@JuanSalvadorB) June 9, 2022

Además de la agresión del delegado de Millonarios al jugador Walmer Pacheco, al término del partido, el encuentro se vio manchado por un hecho bastante reprochable por parte de la afición embajadora.

Por medio de su cuenta oficial de Twitter, Juan Salvador, director de Habla Deportes, informó que un asistente técnico del Junior resultó herido al recibir el impacto de una botella, la cual habría sido lanzada por un aficionado de Millonarios desde una de las tribunas.

“Este es el asistente técnico de @juancruzreal, Juan Manuel López. Fue agredido y sacado en camilla, pero ya sabemos que la jauría de esto no hablará. Así como pasaron de agache con lo del delegado de Millos y la agresión a Walmer para buscar su expulsión”, escribió el periodista.

Dando más información sobre lo sucedido en El Campín, Salvador contó que a López “le tiraron una botella que le golpeó en la cabeza desde la tribuna”.

Además de estos dos casos, otros hombres de la plantilla del Junior sufrieron la hostilidad de la hinchada bogotana. Miguel Borja y Sebastián Viera fueron blanco de insultos durante los 90 minutos, algo que por lo menos para el arquero uruguayo es motivante, incluso aplaudió a la fanaticada azul.

“Acá se vivió un espectáculo muy lindo. Quiero felicitar a la hinchada de Millonarios. Me encanta venir acá por más que me puteen hasta más no poder. Lo disfruto mucho. El ambiente de fútbol es espectacular y me encantaría que estuvieran así en todos los estadios”, dijo el experimentado de Junior, quien completó un total de 450 partidos disputados en el FPC.

Estas palabras fueron tomadas por varios usuarios como provocación, mientras que otros aplaudieron la gallardía del golero, que fue una de las grandes figuras del partido al sacar varias opciones de gol.

En cuanto al fútbol, Millonarios cedió terreno en su casa y pone en aprietos su clasificación a la gran final de la Liga colombiana.

El cuadro de Gamero llegó a cinco unidades en el grupo A, las mismas que Junior. Vale resaltar que la próxima jornada para los azules será ante Nacional en Bogotá, mientras que su rival recibirá al Bucaramanga.

Así están los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2021-II

Grupo A

Atlético Nacional - 8 puntos (+4 DG) Millonarios - 5 puntos (0 DG) Junior - 5 puntos (-1 DG) Bucaramanga - 3 puntos (-2 DG)

Grupo B