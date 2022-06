“Quiero fracasados”: DT del Valencia, equipo donde suena James y Ospina, sorprende con palabras

En horas de la tarde de este jueves 9 de junio, el Valencia de España oficializó la llegada del técnico italiano Gennaro Gattuso, hombre que inició su era con unas polémicas palabras que contagiaron a sus hinchas de cara a la próxima temporada que iniciará a mediados del mes de julio.

Tras su paso por el fútbol italiano, donde estuvo en equipo como Nápoles y Milán, Gattuso fue presentado por la directiva del cuadro ibérico que busca volver a las mieles de la gloria tras una penosa temporada en la liga.

Fiel a su estilo como cuando fue futbolista, Gattuso no se guardó nada en la rueda de prensa de presentación y sentenció de una vez el perfil de jugadores que quiere en su equipo, como James Rodríguez y David Ospina.

“Queremos jugadores que tengan ganas, fuego, que quieran apostar. Jugadores que creen que jugar en el Valencia es como hacerlo en el Madrid o en el Barcelona. Me gustaría jugar con jugadores que han fracasado, con perfil perdedor, pero que crean en este equipo”, mencionó el DT en su presentación.

“La diferencia es quién quiere mejorar, quién tiene el fuego dentro, quién piensa en que la prioridad es lo que hace y quién tiene ganas incluso de sufrir. Quién vuelca su vida en el fútbol. Yo siempre parecía fuerte, siempre estaba listo y me gustaría encontrarme en el vestuario del Valencia con eso”, agregó el italiano.

Ahora bien, Gattuso aseguró que no intervendrá en las decisiones de la directiva en cuanto a los fichajes, lo que abre la puerta a una posible llegada de ambos jugadores. “Mi trabajo, que es duro, es entrenador de campo, que será muy duro. No me gusta hablar de mi dinero ni del de los demás, hablo de jugadores, pero serán otros los que negocien”, adelantó.

Las llegadas de James y Ospina podrían darse por varios factores. En primera medida, Gattuso ya sabe lo que es dirigir a David Ospina en Nápoles en la Serie A, algo que sin duda alguna da un plus para adelantar el fichaje del jugador que termina contrato el próximo 30 de junio.

Ahora bien, cuando el italiano estuvo en la escuadra napolitana, James Rodríguez sonó con fuerza para llegar allí tras su poca continuidad en el Real Madrid de España. El colombiano tuvo al cuadro italiano como carta para llegar, pero su alto salario puso tapujos para que el jugador tomara otro rumbo.

Además de esto, el agente de James Rodríguez, Jorge Mendes, tiene una gran cercanía con la directiva del Valencia, otro factor para un posible fichaje. “Cuando Lim desembarcó en Valencia tras el proceso de venta, lo hizo con Mendes como su gran hombre de confianza. Puso de entrenador a Nuno Espírito Santo y pintó el mercado color Gestifute con futbolistas como André Gomes, Rodrigo Moreno o João Cancelo. Ahora podrá suceder lo mismo”, aseguró Superdeporte.

Ante la baja continuidad que ha tenido James en los últimos años, Valencia evaluaría en gran parte su llegada, pues su alto salario no sería proporcional a lo que he venido destacando en esta temporada con Al-Rayyan. De darse, el colombiano tendría que bajarse de una millonaria suma para poder volver a la élite del fútbol mundial, deseo que tiene desde el fin de la temporada en suelo asiático.

¿Qué otras opciones aparecen para ambos?

El nombre del cafetero ha estado en la órbita de la prensa española, inglesa y hasta turca, país donde se le ha relacionado desde hace ya un tiempo. Según el medio turco Sporx, James se encuentra nuevamente en el radar del Galatasaray, equipo en el que se encuentra Luis Campos, asesor deportivo del club y el cual tiene una buena relación con Mendes.

El caso de David Ospina es más complejo. Si bien el Nápoles ya mandó su oferta de renovación, el golero no se decide, dado que sobre la mesa tiene una opción de ir al Real Madrid de España, equipo que busca reemplazo al segundo golero, Lunin. Con este panorama, el colombiano ha pedido un tiempo para estudiar estas posibilidades; sin embargo, tiene que apurarse, pues en suelo ibérico ya se plantea un nombre en caso de que el cafetero decline.

Se trata de Gabriel Slonina, arquero juvenil de la MLS que tiene como gran objetivo llegar a la casa blanca. El golero con raíces polacas ya cuenta con récords en su corta trayectoria, puesto que entró a los libros de historia de la liga estadounidense al ser el segundo jugador más joven en firmar un contrato con 14 años, y el más joven en la historia del Chicago Fire, su actual equipo.