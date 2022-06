El equipo español que juntaría a James y Ospina en la próxima temporada

Ambos futbolistas colombianos no deciden el futuro de sus carreras deportivas.

Finalizada la temporada para los clubes de Europa, el mercado de fichajes se ha abierto de cara a la campaña 2022-2023. Gigantes del viejo continente empiezan a hacer sus apuestas para reforzar sus nóminas con el objetivo de estar en el olimpo en sus diferentes frentes.

En ese orden de ideas, futbolistas como James Rodríguez y David Ospina, quienes aún no definen su futuro en sus respectivos clubes, aparecen en el radar de un gigante de España. Por un lado, el volante no define su continuidad en el Al - Rayyan de Catar, mientras que el golero aún no renueva su contrato con el Napoli, el cual termina el próximo 30 de junio.

Ante este panorama de ambos jugadores, uno de los gigantes de España, como lo es el Valencia, buscaría juntarlos para tenerlos en la próxima temporada. De acuerdo a la última información que llegó desde Europa, el club ‘che’ está muy cerca de concretar la llegada del entrenador Genaro Gattusso, técnico que conoce a Ospina, tras su paso por Napoli y tendría el deseo de tener a James, hombre cuyo agente (Jorge Mendes) es muy cercano al propietario del club, Peter Lim.

“Cuando Lim desembarcó en Valencia tras el proceso de venta, lo hizo con Mendes como su gran hombre de confianza. Puso de entrenador a Nuno Espírito Santo y pintó el mercado color Gestifute con futbolistas como André Gomes, Rodrigo Moreno o Joao Cancelo. Ahora podrá suceder lo mismo”, aseguró Superdeporte.

El golero colombiano fue dirigido por el italiano en Napoli. - Foto: Getty Images

Ahora bien, ante la baja continuidad que ha tenido James en los últimos años, Valencia evaluaría en gran parte su llegada, pues su alto salario no sería proporcional a lo que he venido destacando en esta temporada con Al - Rayyan. De darse, el colombiano tendría que bajarse de una millonaria suma para poder volver a la élite del fútbol mundial, deseo que tiene desde el fin de la temporada en suelo asiático.

¿Qué otras opciones aparecen para ambos?

El nombre del cafetero ha estado en la órbita de la prensa española, inglesa y hasta turca, país donde se le ha relacionado desde hace ya un tiempo. Según el medio turco Sporx, James se encuentra nuevamente en el radar del Galatasaray, equipo en el que se encuentra Luis Campos, asesor deportivo del club y el cual tiene una buena relación con Mendes.

Aunque no ha habido una oferta formal sobre la mesa de parte de este equipo, James debe aguardar una respuesta del presidente, además de ajustarse su alto salario, solo si quiere volver al Viejo Continente.

El caso de David Ospina es más complejo. Si bien el Napoli ya mandó su oferta de renovación, el golero no se decide, dado que sobre la mesa tiene una opción de ir al Real Madrid de España, equipo que busca reemplazo al segundo golero, Lunin. Con este panorama, el colombiano ha pedido un tiempo para estudiar estas posibilidades, sin embargo, tiene que apurarse, pues en suelo ibérico ya se plantea un nombre en caso de que el cafetero decline.

Se trata de Gabriel Slonina, arquero juvenil de la MLS que tiene como gran objetivo llegar a la casa blanca. El golero con raíces polacas ya cuenta con récords en su corta trayectoria, puesto que entró a los libros de historia de la liga estadounidense al ser el segundo jugador más joven en firmar un contrato con 14 años, y el más joven en la historia del Chicago Fire, su actual equipo.

El juvenil portero, que incluso otros clubes de la Premier League desean tenerlo, sería el gran obstáculo en caso de que Ospina no defina su futuro de inmediato.